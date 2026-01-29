La temporada 2026 arriba amb força a PortAventura: noves atraccions i grans estrenes

La temporada 2026 de PortAventura World arriba carregada de novetats i grans estrenes. Un any que promet emocionar tant als fans del parc com als visitants que hi posen els peus per primera vegada. Tres parcs, sis mons temàtics, més de 70 atraccions i un univers d’aventures que continua reinventant-se.
El complex inicia la temporada amb energies renovades i una aposta clara: convertir cada visita en un record inoblidable. I enguany ho fa amb dues estrenes molt esperades i una remodelació històrica d’una de les atraccions més mítiques del parc.
Makamanu Jungle: el nou sender salvatge de Polynesia
Polynesia sempre ha estat una porta a la natura més exòtica, però aquest any incorpora un espai que potenciarà encara més aquesta essència. Makamanu Jungle és un sender d’exploració amb ponts penjants, passarel·les ocultes i zones d’observació que conviden a endinsar-se en l’aventura.
Allà on hi havia una antiga cantera, ara s’hi obre un món ple d’aprenentatge i reptes per a totes les edats. Una experiència que combina adrenalina i descoberta enmig de la vegetació tropical.
Dragon Khan renaix: la gran remodelació del 2026
Pocs símbols defineixen PortAventura com Dragon Khan. La seva silueta ha estat icònica des del 1995, i enguany rep una reforma tècnica sense precedents.
La intervenció inclou la substitució completa del vertical loop i el cobra roll, així com la renovació de parts del traçat per allargar-ne la vida útil i millorar-ne la suavitat. Quan reobri el 27 de febrer, l’experiència promet ser més fluida, més intensa i més espectacular que mai.
Coral Bay: el nou paradís familiar del Caribe Aquatic Park
El parc aquàtic presenta la seva gran estrena 2026: Coral Bay, la llegenda perduda. Una nova àrea tematitzada de 6.000 m² que recrea una antiga badia pirata emergida de les profunditats.
Aquí hi trobareu la primera water coaster familiar única a Europa, un circuit d’obstacles aquàtics únic al món, nous tobogans, un Splash Pad i zones de descans i restauració ideals per a famílies.
Els sis mons de PortAventura Park: un viatge incomparable
PortAventura Park manté l’encant dels seus mons temàtics, cadascun amb la seva màgia pròpia:
- Mediterrània: un poble pesquer vibrant amb Furius Baco com a protagonista absolut.
- China: la casa de Shambhala i del renovat Dragon Khan.
- Polynesia: natura i tradicions, ara amb Makamanu Jungle.
- SésamoAventura: el regne dels més petits, amb Epi, Blas i Elmo.
- Far West: on viure l’aventura d’un autèntic poble de vaquers.
- Mèxic: emoció pura amb Hurakan Condor i gastronomia mexicana.
Ferrari Land: velocitat i passió
Red Force continua regnant com la muntanya russa més alta i ràpida d’Europa. Ferrari Land, amb ambientació italiana i esperit de Fórmula 1, segueix oferint adrenalina sense descans, simuladors d’alta precisió i zones pensades per a tota la família.
Hotels temàtics per viure PortAventura sense límits
El resort compta amb deu hotels tematitzats, des d’un poble de l’Oest fins a una hacienda mexicana o una illa caribenya. Molts ofereixen accés directe al parc i benefici exclusius com:
- Accés il·limitat a PortAventura Park.
- Un dia d’accés a Ferrari Land.
- Descomptes al parc aquàtic.
- Prioritat en restaurants.
- Servei d’enviament de compres a l’hotel.
Una temporada per recordar
PortAventura World promet un 2026 ple d’estrenes, renovació i aventura. Un any ideal per tornar-hi —o per descobrir-lo per primera vegada— i deixar-se portar per la màgia que converteix cada visita en un record inesborrable.
Si busques una escapada plena d’adrenalina, natura, espectacles i emocions, aquesta temporada és la millor excusa per tornar a PortAventura. Prepara la visita… i comença el viatge!