La temporada 2026 llega con fuerza a PortAventura: nuevas atracciones y grandes estrenos

La temporada 2026 de PortAventura World llega cargada de novedades y grandes estrenos. Un año que promete emocionar tanto a los fans del parque como a los visitantes que lo pisan por primera vez. Tres parques, seis mundos temáticos, más de 70 atracciones y un universo de aventuras que continúa reinventándose.

El complejo inicia la temporada con energías renovadas y una apuesta clara: convertir cada visita en un recuerdo inolvidable. Y este año lo hace con dos estrenos muy esperados y una remodelación histórica de una de las atracciones más míticas del parque.

Makamanu Jungle: el nuevo sendero salvaje de Polynesia

Polynesia siempre ha sido una puerta a la naturaleza más exótica, pero este año incorpora un espacio que potenciará aún más esa esencia. Makamanu Jungle es un sendero de exploración con puentes colgantes, pasarelas ocultas y zonas de observación que invitan a adentrarse en la aventura.

Allí donde había una antigua cantera, ahora se abre un mundo lleno de aprendizaje y retos para todas las edades. Una experiencia que combina adrenalina y descubrimiento en medio de la vegetación tropical.

Dragon Khan renace: la gran remodelación del 2026

Pocos símbolos definen PortAventura como Dragon Khan. Su silueta ha sido icónica desde 1995, y este año recibe una reforma técnica sin precedentes.

La intervención incluye la sustitución completa del vertical loop y el cobra roll, así como la renovación de partes del trazado para alargar su vida útil y mejorar su suavidad. Cuando reabra el 27 de febrero, la experiencia promete ser más fluida, más intensa y más espectacular que nunca.

Coral Bay: el nuevo paraíso familiar del Caribe Aquatic Park

El parque acuático presenta su gran estreno 2026: Coral Bay, la leyenda perdida. Una nueva área tematizada de 6.000 m² que recrea una antigua bahía pirata emergida de las profundidades.

Aquí encontraréis la primera water coaster familiar única en Europa, un circuito de obstáculos acuáticos único en el mundo, nuevos toboganes, un Splash Pad y zonas de descanso y restauración ideales para familias.

Los seis mundos de PortAventura Park: un viaje incomparable

PortAventura Park mantiene el encanto de sus mundos temáticos, cada uno con su propia magia:

Mediterrània: un pueblo pesquero vibrante con Furius Baco como protagonista absoluto.

la casa de Shambhala y del renovado Dragon Khan. Polynesia: naturaleza y tradiciones, ahora con Makamanu Jungle.

el reino de los más pequeños, con Epi, Blas y Elmo. Far West: donde vivir la aventura de un auténtico pueblo de vaqueros.

Ferrari Land: velocidad y pasión

Red Force continúa reinando como la montaña rusa más alta y rápida de Europa. Ferrari Land, con ambientación italiana y espíritu de Fórmula 1, sigue ofreciendo adrenalina sin descanso, simuladores de alta precisión y zonas pensadas para toda la familia.

Hoteles temáticos para vivir PortAventura sin límites

El resort cuenta con diez hoteles tematizados, desde un pueblo del Oeste hasta una hacienda mexicana o una isla caribeña. Muchos ofrecen acceso directo al parque y beneficios exclusivos como:

Acceso ilimitado a PortAventura Park.

Un día de acceso a Ferrari Land.

Descuentos en el parque acuático.

Prioridad en restaurantes.

Servicio de envío de compras al hotel.

Una temporada para recordar

PortAventura World promete un 2026 lleno de estrenos, renovación y aventura. Un año ideal para volver —o para descubrirlo por primera vez— y dejarse llevar por la magia que convierte cada visita en un recuerdo imborrable.

Si buscas una escapada llena de adrenalina, naturaleza, espectáculos y emociones, esta temporada es la mejor excusa para volver a PortAventura. Prepara la visita… ¡y comienza el viaje!