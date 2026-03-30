La Sagrada Família projectarà gratis un ‘videomapping’ sobre la Passió de Crist aquesta Setmana Santa

Barcelona es prepara per a un dels moments més instagramejables de l’any. Si estàs a la ciutat comtal o navegues per una escapada de Setmana Santa, hi ha una cita que no pots esborrar de la teva llista, i el millor de tot: no et costarà ni un euro.
La Sagrada Família torna a convertir-se en un llenç gegant. El temple de Gaudí recupera el seu ja icònic espectacle de videomapping sobre la Façana de la Passió, una experiència sensorial que combina tecnologia d’última generació amb la pedra centenària del monument.
No és només un joc de llums; és una narració visual que explica els darrers dies de Jesús amb una potència que deixa els turistes i locals amb la boca oberta. (I sí, nosaltres també pensem que és la millor manera de veure el temple sota una llum totalment nova).
Dates i horaris: No arribis tard
El calendari ja està fixat i el marge és estret, així que treu l’agenda. Les projeccions tindran lloc durant els dies centrals de la festivitat, concretament del 23 al 25 de març. És un esdeveniment de curta durada, cosa que dispara la urgència per assistir-hi.
Hi haurà diversos passis cada nit per intentar absorbir la marea de visitants que s’espera. Els horaris confirmats arranquen a les 20:00 hores, amb repeticions cada 15 minuts fins a les 21:00. És el pla perfecte abans d’anar a sopar per l’Eixample.
Tingues en compte una dada clau: cada passi dura aproximadament entre 10 i 12 minuts. És una dosi concentrada d’art digital que utilitza les formes orgàniques de Gaudí per crear efectes òptics que semblen desafiar les lleis de la física.
El truc per al millor lloc (sense empentes)
Tot i que l’espectacle és visible des de diversos punts del carrer Sardenya, la multitud sol amuntegar-se a les voreres més pròximes. Si vols evitar els caps d’altres turistes a les teves fotos, et recomanem arribar almenys 20 minuts abans del primer passi.
El millor angle per gaudir de la perspectiva completa és situar-se una mica allunyat de la base, buscant el centre del carrer perquè l’ull capti tota l’alçada de les torres il·luminades. És aquí on el so, sincronitzat perfectament amb els llums, es percep amb més nitidesa.
(Un consell d’amic: vigila les teves pertinences. Les aglomeracions davant del temple són l’escenari preferit dels despistats, no deixis que un mòbil perdut t’arruïni la nit).
Per què aquest any és especial?
Aquest 2026 no és un any qualsevol per a la Sagrada Família. Amb les obres encarant la seva recta final i la torre de Jesucrist cada vegada més a prop de coronar el cel de Barcelona, l’espectacle d’aquest any inclou noves seqüències que no s’havien vist en edicions anteriors.
L’organització ha invertit en projectors de més potència lumínica perquè els colors siguin vibrants fins i tot amb la contaminació lumínica de la ciutat. El resultat és una explosió de rojos, purpures i blancs que ressalten el dramatisme de la Passió.
A més, l’accés és totalment lliure. No necessites reservar entrada prèvia ni passar per torniquets. És cultura oberta en un dels escenaris més exclusius del món.
Altres activitats gratuïtes al temple
Si el videomapping et sap a poc, la basílica també ha programat jornades de portes obertes mitjançant sortit i diversos tallers familiars. Però siguem sincers: res competeix amb l’espectacularitat de veure el temple brillar en la foscor de la nit barcelonina.
És el moment ideal per treure el trípode o simplement guardar el telèfon i deixar-te portar per la música èpica que envolta la plaça. Poques vegades tens l’oportunitat de gaudir d’una producció d’aquest calibre sense treure la targeta de crèdit.
Recorda que el trànsit a la zona sol tallar-se parcialment durant les projeccions, així que la millor opció per arribar-hi és, sens dubte, el transport públic (Metro Sagrada Família, L2 i L5).
Barcelona torna a demostrar que sap com vendre el seu patrimoni. El videomapping de la Sagrada Família és ja un clàssic modern que ningú s’hauria de perdre. Seràs tu qui es quedi sense el vídeo de la nit?
El compte enrere ha començat. L’espectacle de llums més esperat de la primavera està a punt d’encendre’s. Ens veiem sota les torres de Gaudí.