És la carretera més bonita de Barcelona: 23 quilòmetres i 86 corbes amb vistes al mar que enamoren

Hi ha llocs que, encara que els tenim a un pas de casa, semblen extrets directament d’una pel·lícula rodada a la costa italiana. Barcelona oculta entre les seves muntanyes un traçat que els entusiastes del motor han batejat com la carretera més addictiva de tota la província.
No estem parlant d’una autovia dissenyada per arribar ràpid a la feina o per evitar el trànsit. És un tram d’asfalt que es converteix en un desafiament tècnic absolut, un lloc on cada gir ens regala una vista que, sincerament, ens va deixar sense alè quan la vam descobrir.
La xifra que posa a prova la teva perícia al volant
Oblida’t d’aquelles rectes interminables i monòtones on l’avorriment és l’únic acompanyant possible. Estem davant d’un recorregut que acumula la friolera de 86 corbes en tot just 23 quilòmetres de distància. És una coreografia de girs constant que exigeix la teva atenció absoluta.
Aquest traçat connecta punts estratègics de la geografia barcelonina i s’ha colat en els rànquings de les rutes més espectaculars del món. No és una exageració fruit de les xarxes socials, encara que ja sabem que en elles de vegades es perd el nord. La combinació de desnivell, la qualitat del ferm i aquesta proximitat constant amb el Mediterrani la situen al nivell de rutes mítiques a Califòrnia o la mateixa Costa Blava.
Encara que l’adrenalina de les corbes t’inviti a trepitjar una mica més l’accelerador, la prudència ha de ser la teva companya de viatge. És una via oberta al trànsit habitual i la seguretat sempre és innegociable.
Molt més que conducció: un espectacle visual constant
El que converteix aquest trajecte en un imprescindible no és únicament la destresa necessària per negociar els seus girs. És l’entorn. En circular per aquesta ruta, el mar actua com un mirall infinit a la teva dreta. És un dels pocs llocs a prop d’una gran urbs on pots sentir llibertat absoluta sense necessitat de conduir durant hores.
Sabies que aquesta carretera és el lloc predilecte per als fotògrafs especialitzats en automoció? Quan busquen capturar l’essència d’un nou model, venen aquí. La llum, especialment durant la “hora daurada” del capvespre, banya l’asfalt de tal manera que les fotografies semblen extretes directament d’un catàleg de gamma alta. Nosaltres recomanem encaridament una parada en els seus miradors naturals per entendre per què aquest lloc marca tendència.
L’elecció més intel·ligent per al teu cap de setmana
Si estàs saturat dels plans de sempre i busques alguna cosa que reactivi les teves pulsacions, aquesta és la resposta que necessitaves. És una escapada econòmica —només requereix el dipòsit ple— i una forma diferent de redescobrir l’entorn de Barcelona. No necessites tenir un cotxe esportiu de luxe per gaudir-la; n’hi ha prou amb un vehicle fiable i moltes ganes d’observar un paisatge que sembla dissenyat per a la calma.
T’advertim un detall: una vegada que completis els 23 quilòmetres, és molt probable que sentis l’impuls de donar la volta per repetir el traçat. És un efecte secundari habitual entre els que s’atreveixen a enfrontar-se a aquestes 86 corbes per primera vegada. T’atreviràs a comprovar si el mapa es queda curt davant la realitat d’aquesta ruta?