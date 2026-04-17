Coma-ruga recupera el seu tresor: el ‘riuet’ terapèutic torna a lluir el seu vessant més natural

La natura té els seus propis temps i, a vegades, només necessita que li donem espai per brillar. L’emblemàtic Riuet de Coma-ruga, al Vendrell, ha iniciat una metamorfosi històrica per recuperar la seva essència més pura. Si busques una experiència de benestar que combini història, salut i brisa marina, aquest racó de la Costa Daurada és la teva destinació imprescindible aquesta temporada.
No estem davant d’un canal d’aigua qualsevol; parlem d’una font d’aigües minero-medicinals que brollen espontàniament a la platja. Després d’una ambiciosa intervenció per retornar-li el seu aspecte natural, el Riuet es despullla d’artificis per mostrar-se tal com és: un riu de vida que flueix directament cap al Mediterrani. (Sí, nosaltres també sentim aquesta pau només d’imaginar l’aigua recorrent els nostres peus).
Un spa amb segell científic
L’enginyeria d’aquest lloc no és humana, sinó geològica. Les aigües de l’Estany i del Riuet van ser declarades minero-medicinals ja al segle XIX. Amb una temperatura constant entre els 18ºC i 21ºC, la seva alta concentració de clorur sòdic no és només una curiositat, és un potent analgèsic natural. La dada clau: submergir-se aquí és el tractament definitiu per a problemes de pell i articulacions sense gastar ni un sol euro.
La recent recuperació del seu llit de sorra i vegetació pròpia ha retornat al Riuet aquest aspecte salvatge i autèntic que el ciment li havia arravatat. Ara, l’aigua flueix sobre un fons natural, millorant l’oxigenació i potenciant aquest efecte terapèutic que ha fet famosa Coma-ruga a tota Europa. És la victòria de l’orgànic sobre l’artificial.
El benefici de la “hidroteràpia urbana”
Sabies que caminar pel Riuet és una de les millors maneres d’activar la circulació? La seva poca profunditat i la resistència de l’aigua cristal·lina el converteixen en un gimnàs natural a l’aire lliure. És el benefici estrella per a qui busca cuidar-se mentre gaudeix d’una tarda de sol. No és només oci, és una inversió en salut que el teu cos notarà des del primer minut.
Passejar per la zona ara és una experiència renovada. L’eliminació de barreres visuals i la integració del riu amb la sorra de la platja permeten una connexió sensorial total. És el luxe de la senzillesa: el so de l’aigua dolça fonent-se amb l’onatge marí mentre el iode de l’ambient neteja els teus pulmons. Un autèntic “reset” per al sistema nerviós.
Urgència per descobrir el nou Riuet
L'advertència és necessària: la recuperació natural de l'espai comporta una normativa més estricta per garantir-ne la conservació.
