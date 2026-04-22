Vuelve la Feria de Abril de Barcelona: 10 días de fiesta, ‘rebujito’ y sevillanas con entrada gratuita

Barcelona ya se prepara para uno de los eventos más esperados del calendario festivo de la primavera: la Feria de Abril de Catalunya 2026. Como es tradición, el Parc del Fòrum se transformará en un pedacito de Andalucía a la orilla del Mediterráneo, donde las casetas, los trajes de gitana y la música serán los protagonistas absolutos.

Organizada por la FECAC, la feria de este año promete ser una de las más multitudinarias de los últimos tiempos. Durante diez días, el recinto se dividirá en dos grandes zonas: el Real, donde se ubican las casetas de las entidades, y la zona de las atracciones, conocida popularmente como la «Calle del Infierno», que hace las delicias de los más jóvenes y de las familias.

El encendido de la portada marcará el inicio oficial de la fiesta, dando paso a jornadas de alegría, gastronomía típica y exhibiciones de baile. Es el momento ideal para disfrutar de unas tapas de «pescaíto frito», un buen jamón y, por supuesto, el clásico rebujito para combatir el calor de la tarde.

No se trata solo de una fiesta para la comunidad andaluza; es un evento que ya forma parte del ADN de Barcelona. (Y sí, nosotros también estamos practicando los pasos de la cuarta sevillana para no hacer el ridículo en la pista).

Novedades y sostenibilidad en el recinto del Fòrum

Para la edición de 2026, la organización ha puesto un énfasis especial en la convivencia y la mejora de los accesos. El beneficio estrella de este año es la ampliación de las zonas de sombra y una apuesta decidida por la reducción de residuos en las casetas, buscando una feria más limpia y respetuosa con el medio ambiente.

Además, se han programado más actuaciones en directo de artistas locales y cuadros de baile que mantienen viva la llama del flamenco en Cataluña. Pasear por el Real es una lección de multiculturalidad, donde el sentimiento andaluz se fusiona perfectamente con el entorno cosmopolita de la ciudad.

Usar el transporte público para llegar es una decisión inteligente que te ahorrará dolores de cabeza con el aparcamiento y te permitirá disfrutar de la fiesta con total libertad y seguridad.

Gastronomía y ambiente: El alma de la feria

Si algo define la Feria de Abril de Catalunya es su carácter abierto. A diferencia de otras ferias, la gran mayoría de las casetas aquí son de acceso libre, lo que invita a todos a entrar, comer y bailar. Esta apertura es clave para el bienestar social y la integración de las diferentes entidades que participan.

Dentro de las casetas, el ambiente es frenético y acogedor. El sonido de las guitarras y el palmear crean una atmósfera que te transporta directamente al sur. Es una oportunidad única para el desarrollo personal a través de la cultura popular, aprendiendo a valorar las tradiciones que nos hacen singulares.

Este año, se espera que las tapas tradicionales convivan con opciones más innovadoras, adaptándose a los nuevos paladares pero sin perder la esencia de la cocina de toda la vida.

Consejos para sobrevivir a la feria

Ir a la feria requiere cierta estrategia si quieres aguantar hasta el cierre de las casetas. Un calzado cómodo es innegociable, ya que las distancias en el recinto del Fòrum son considerables y las horas en la pista de baile pasan volando.

¿Sabías que la Feria de Abril de Catalunya es la segunda más importante del mundo, solo por detrás de la de Sevilla? Su crecimiento y consolidación son una prueba de la vitalidad del tejido asociativo andaluz en nuestra tierra.

Visitar la feria este 2026 es una inversión en felicidad y una forma excelente de dar la bienvenida al buen tiempo. Es la excusa perfecta para reencontrarte con amigos alrededor de una mesa y dejarte llevar por el ritmo de las sevillanas.

Al final, la noticia de Barcelona Secreta nos recuerda que la primavera no comienza oficialmente hasta que no se encienden las luces del Real.

¿Tienes ya preparado el vestido o el «faralaes» para ir al Fòrum, o eres de los que prefieren disfrutar del ambiente desde la barrera con un plato de jamón?