La ruta en bicicleta que debes hacer en Cataluña: viñedos y masías

Entre el colapso de trenes y aeropuertos, hay una manera silenciosa y poderosa de vivir el verano: con una bicicleta, entre caminos rurales, aire fresco y un ritmo que te permite escuchar tus propios pensamientos. Es una forma de viajar que no solo descubre paisajes, sino que también te redescubre a ti mismo.

Un viaje que ya comienza con promesa

Hay rutas que despiertan curiosidad desde el primer pedaleo: cuenta con viñedos que parecen poner las cepas en formación, masías que te saludan desde el margen y caminos que te invitan a perderte, manteniendo la vía de regreso intacta. Esta no es una ruta para hacer y marcharse, sino para sentir.

El corazón del recorrido: empezar y volver con historia

El punto de partida es un pueblo diminuto rodeado de campos de Empordà, cargado de calma y autenticidad. Desde allí, comienza una primera etapa de vía verde: 15 km suaves para ir calentando piernas antes de entrar a la parte más exigente.

La ruta avanza hacia un embalse fotogénico rodeado de pinos y olivos, donde se puede hacer una parada y recuperar fuerzas. No es solo un lugar para descansar, es un rincón que invita a ver el paisaje respirar.

El gran reto: subir a un castillo con vistas de récord

Cuando llegas al siguiente pueblo, el camino comienza a girar hacia arriba con rampas que te hacen notar cada músculo. El final del ascenso guarda el Castell de Requesens, una fortificación en ruinas que domina el Alt Empordà, enmarcada por bosques y dólmenes que hablan de épocas remotas.

Castell de Requesens

La recompensa no es solo la visita: es la vista panorámica que se obtiene desde arriba, una vuelta visual que paga cada gota de sudor.

Bajada con alma de velocidad

Después de tantas subidas, la bajada es una explosión de contravolante hermosa: pistas sueltas que te llevan con cierta ligereza, con el viento haciéndote compañía y ese sorbo de adrenalina que solo te regala la velocidad en medio de la naturaleza.

Tramos finales entre calma y reflexiones

Paisatge des de Vilabertran

La ruta retorna dentro del verde potente del Alt Empordà, pasando por pequeños pueblos que tocan la paz de quienes viven sincronizados con la estación. Las pistas alternan con carreteras secundarias y tramos de grava suaves. Es como recoger la calma antes de llegar de nuevo al punto de partida.

Datos técnicos que debes saber

Distancia : unos 74 km de ruta circular.

: unos 74 km de ruta circular. Desnivel acumulado : +980 m. Muy exigente.

: +980 m. Muy exigente. Duración estimada : entre 3h40 y 4h para ciclistas con experiencia.

: entre 3h40 y 4h para ciclistas con experiencia. Terreno : carretera, vía verde, pistas de grava y senderos con subida.

: carretera, vía verde, pistas de grava y senderos con subida. Punto de inicio y final: Vilabertran, pequeño pueblo alt empordanés.

Es necesario llevar agua, comida y una bicicleta preparada para gravel o BTT. Algunas zonas no tienen fuente, así que mejor no improvisar. Y, si el ascenso al castillo se agrega a la ruta, vale la pena comprobar antes si está abierto al público.

Por qué es una escapada imperdible

Porque no es solo pedalear: es sentir el Empordà en cada curva, escuchar el murmullo de los campos, sentir la adrenalina de la cima y luego recuperarse en calma con vistas que rompen el tiempo.

Porque no hace falta ser ciclista para vivirla. Lo que se necesita es tener ganas de descubrir, de moverse al aire libre y permitir que el paisaje te acompañe. ¿Y tú, estás preparado para recorrer 74 km de Empordà, subir un castillo y bajar a velocidad entre campos y masías?