Pocos lo conocen: este pueblo de Barcelona es un tesoro modernista con baños termales

El pueblo se llama La Garriga. A solo 30 minutos de Barcelona, combina el legado de la burguesía modernista con una tradición termal que se remonta a la época romana. Sus calles, jardines y balnearios cuentan otra historia del Vallès Oriental, más íntima, serena y sorprendente.

Un legado romano entre villas burguesas

Pasear por La Garriga es caminar entre siglos. En el subsuelo de este municipio descansan los restos de una villa romana conocida como Can Tarrés, un yacimiento que revela la sofisticación de las antiguas termas: piscinas, salas de agua fría y caliente, hornos subterráneos y espacios pensados para la vida social. Ya entonces, el agua era sinónimo de bienestar.

Pero fue en el siglo XIX cuando este pueblo se transformó definitivamente. Las clases acomodadas de Barcelona comenzaron a mirar hacia aquí para buscar salud, aire puro y tranquilidad, siguiendo la moda termal que se extendía por Europa. Así nació una villa de veraneo, llena de jardines, torres elegantes y calles pensadas para pasear sin prisa.

Modernismo a pie de calle

El modernismo en La Garriga no es un espectáculo multitudinario, sino un modernismo íntimo, discreto, que se esconde entre la vida cotidiana. En la calle Banys o en la avenida Onze de Setembre, las fachadas revelan mosaicos, vitrales, rejas florales y líneas ondulantes que hacen del paseo un pequeño descubrimiento continuo.

Uno de los edificios más emblemáticos es el Balneario Blancafort, fundado en 1840 y ampliado a finales del siglo XIX. Durante décadas, fue lugar de encuentro para la élite catalana que venía buscando salud y distinción. Hoy, convertido en spa de lujo, mantiene esa esencia modernista que lo hace único.

También destacan la Casa Barbey y la Torre Iris, auténticas joyas arquitectónicas que, aunque no tienen la fama de los grandes nombres del modernismo barcelonés, conservan un valor patrimonial extraordinario. Las rutas guiadas del municipio permiten descubrirlas con calma, siguiendo el ritmo tranquilo que define La Garriga.

En el centro histórico, torres con miradores, esgrafiados y vitrales cuentan el pasado burgués de la villa, mientras los jardines y paseos aportan un encanto reposado que invita a deambular durante horas.

El agua como experiencia sensorial

La tradición termal es aún hoy uno de los grandes tesoros de La Garriga. Además del Blancafort, el pueblo aprovecha manantiales mineromedicinales que emergen a más de 60 °C desde el subsuelo. Aguas ricas en bicarbonato y litio, utilizadas desde hace siglos para tratar dolores musculares, estrés y afecciones respiratorias.

Pero más allá de sus propiedades terapéuticas, la experiencia de sumergirse en estas aguas es casi un ritual. Una terma caliente, un jardín silencioso y la sensación de que el tiempo se ralentiza. Muchos visitantes no van por ninguna dolencia concreta, sino por una necesidad más profunda: desconectar.

Un refugio verde cerca de la ciudad

El encanto de La Garriga también reside en el entorno natural. Situada en el Vallès Oriental y muy cerca del Parque Natural del Montseny, ofrece paisajes de colinas suaves, viñedos, bosques y masías centenarias. Es habitual encontrar ciclistas, excursionistas y vecinos que se cruzan en los caminos mientras regresan de comprar el pan.

El tren que conecta el pueblo con Barcelona tarda menos de 40 minutos, pero el cambio de ambiente es inmediato. Aquí, el ruido se diluye, la mirada respira y la prisa desaparece. Lo moderno convive con lo natural, y lo antiguo sigue presente en cada detalle.

¿Y tú, ya conoces La Garriga?

Cuando pensamos en modernismo, a menudo imaginamos grandes monumentos y calles llenas de visitantes. Pero existe otra cara, más serena, más habitada. En La Garriga, la belleza no compite: se insinúa. Y el agua, lejos de ser una moda, es herencia.

Quizás ha llegado el momento de mirar más allá del mapa habitual y acercarse a estos rincones que aún guardan historias por contar. Quizás tu próximo refugio está a solo media hora de distancia.