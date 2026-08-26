Ni Lloret ni Cadaqués: esta es la cala de la Costa Brava de la que todos hablan este verano

Cada verano, la misma historia. Buscas ese rincón de la Costa Brava que nadie conoce. El sueño de la cala perfecta, lejos de las hordas de turistas y las toallas amontonadas. (Sí, nosotros también hemos estado allí, buscando lo imposible).

Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que este año hay un lugar que ha roto todos los esquemas? Un secreto a voces que, de repente, ha explotado. La gente no para de hablar de él, las fotos inundan las redes y la sensación es que, ahora mismo, es allí donde tienes que estar. Un fenómeno viral que nadie esperaba.

¿Por qué se ha convertido en el nuevo punto caliente de la costa gerundense? No es solo por sus aguas cristalinas o el sol radiante. Es una mezcla perfecta de autenticidad, calma y una belleza que te deja sin aliento. Un escondite que ha dejado de serlo.

La revelación que todos esperaban: Cala Sa Tuna

Estamos hablando de la Cala Sa Tuna, en Begur. Una joya escondida hasta hace poco, que ahora es el centro de todas las miradas. Ni Lloret, ni Cadaqués; la auténtica estrella de la temporada está aquí. Prepara la mochila porque este es tu destino.

Este paraíso de la Costa Brava se ha convertido en un imprescindible para cualquiera que busque evadirse. Un entorno que parece sacado de una postal, donde la belleza del Mediterráneo se fusiona con un paisaje idílico. Un auténtico anfiteatro de casitas marineras que abraza la costa.

Las aguas, de un azul turquesa que hipnotiza, son increíblemente cristalinas. Podrás ver el fondo marino con total claridad, casi como si tuvieras un microscopio gigante. Las formaciones rocosas que lo rodean añaden un toque dramático, creando un escenario inigualable. La playa, de arena fina y dorada, es perfecta para tumbarse y dejarse llevar por el suave murmullo de las olas. (Nuestro consejo: aprovecha cada segundo).

El verdadero lujo hoy no es encontrar una cala bonita, sino una bonita donde aún se respira tranquilidad. Y Sa Tuna lo tiene.

Un oasis de calma en medio de la tendencia

Lo que hace especialmente atractiva esta cala es su atmósfera. Es tranquila, acogedora. A diferencia de otras playas de Girona, demasiado concurridas, aquí aún se puede disfrutar de un ambiente sereno. Ideal para aquellos que necesitan desconectar del bullicio cotidiano. Un verdadero refugio para el alma.

La vida marina es un espectáculo en sí misma. Sus aguas transparentes hacen de Sa Tuna un destino popular para practicar snorkel y submarinismo. Ver peces de colores y formaciones submarinas es una experiencia que no tiene precio. Un truco para tus vacaciones: ¡no olvides tus gafas y el tubo!

Para los amantes de la aventura, los senderos cercanos, como el Camí de Ronda, invitan a explorar los alrededores. Desde allí, las vistas panorámicas de la costa recortada son simplemente impresionantes. Una solución perfecta para combinar la relajación en la playa con una pequeña excursión. (Y de paso, quemar algunas calorías).

Además, la zona ofrece otras calas igualmente encantadoras. Desde la playa del Racó y la nudista Illa Roja al norte, hasta Aiguablava y Cala Fornells al sur. Platja Fonda, con su enclave más escondido, es otro tesoro por descubrir. La diversidad es inmensa, pero Sa Tuna es la que se lleva el premio gordo este verano.

El secreto ya no lo es: actúa ahora

La palabra se está esparciendo a la velocidad de la luz. Lo que era un secreto para unos pocos, ahora es de dominio público. Si quieres disfrutar de Cala Sa Tuna en toda su esplendor y tranquilidad, el momento es ahora. Cada día que pasa, más gente conoce este paraíso.

No dejes que se te pase el tren. Este verano, la Cala Sa Tuna es el lugar donde los recuerdos se crean. Un error sería perder la oportunidad de vivirlo. (Mira, nosotros ya te hemos avisado).

Esta información imprescindible te ha dado la clave para unas vacaciones de verano definitivas. Un ahorro en tiempo y búsqueda, directamente a la mejor opción. ¿Qué harás con esta ventaja?