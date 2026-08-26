Ni Lloret ni Cadaqués: aquesta és la cala de la la Costa Brava de la qual tothom parla aquest estiu

Cada estiu, la mateixa història. Busques aquell racó de la Costa Brava que ningú coneix. El somni de la cala perfecta, lluny de les hordes de turistes i les tovalloles amuntegades. (Sí, nosaltres també hem estat allà, cercant l’impossible).
Però, què passaria si et diguéssim que aquest any hi ha un lloc que ha trencat tots els esquemes? Un secret a veus que, de sobte, ha explotat. La gent no para de parlar-ne, les fotos inunden les xarxes i la sensació és que, ara mateix, és allà on has de ser. Un fenomen viral que ningú esperava.
Per què s’ha convertit en el nou punt calent de la costa gironina? No és només per les seves aigües cristal·lines o el sol radiant. És una barreja perfecta d’autenticitat, calma i una bellesa que et deixa sense alè. Un amagatall que ha deixat de ser-ho.
La revelació que tots esperàveu: Cala Sa Tuna
Estem parlant de la Cala Sa Tuna, a Begur. Una joia amagada fins fa poc, que ara és el centre de totes les mirades. Ni Lloret, ni Cadaqués; l’autèntica estrella de la temporada és aquí. Prepara la motxilla perquè aquest és el teu destí.
Aquest paradís de la Costa Brava s’ha convertit en un imprescindible per a qualsevol que busqui evadir-se. Un entorn que sembla tret d’una postal, on la belleza del Mediterrani es fusiona amb un paisatge idíl·lic. Un autèntic amfiteatre de casetes marineres que s’abraça a la costa.
Les aigües, d’un blau turquesa que hipnotitza, són increïblement cristal·lines. Podràs veure el fons marí amb total claredat, gairebé com si tinguessis un microscopi gegant. Les formacions rocoses que l’envolten afegeixen un toc dramàtic, creant un escenari inigualable. La platja, de sorra fina i daurada, és perfecta per estirar-se i deixar-se portar pel suau murmuri de les onades. (El nostre consell: aprofita cada segon).
El veritable luxe avui no és trobar una cala bonica, sinó una de bonica on encara es respira tranquil·litat. I Sa Tuna ho té.
Un oasi de calma enmig de la tendència
El que fa especialment atractiva aquesta cala és la seva atmosfera. És tranquil·la, acollidora. A diferència d’altres platges de Girona, massa concorregudes, aquí encara es pot gaudir d’un ambient serè. Ideal per a aquells que necessiten desconnectar del bullici quotidià. Un veritable refugi per a l’ànima.
La vida marina és un espectacle en si mateixa. Les seves aigües transparents fan de Sa Tuna un destí popular per practicar snorkel i submarinisme. Veure peixos de colors i formacions submarines és una experiència que no té preu. Un truc per a les teves vacances: no oblidis les teves ulleres i el tub!
Pels amants de l’aventura, els senders propers, com el Camí de Ronda, conviden a explorar els voltants. Des d’allà, les vistes panoràmiques de la costa retallada són simplement impressionants. Una solució perfecta per combinar la relaxació a la platja amb una petita excursió. (I de pas, cremar algunes calories).
A més, la zona ofereix altres cales igualment encantadores. Des de la platja del Racó i la nudista Illa Roja al nord, fins a Aiguablava i Cala Fornells al sud. Platja Fonda, amb el seu enclavament més amagat, és un altre tresor per descobrir. La diversitat és immensa, però Sa Tuna és la que s’emporta el premi gros aquest estiu.
@sersal9 📍Cala Sa Tuna #fyp #parati #foryoupage❤️❤️ #Viral #costabrava ♬ sonido original – Sergio Morales
El secret ja no ho és: actua ara
La paraula s’està escampant a la velocitat de la llum. El que era un secret per a uns pocs, ara és de domini públic. Si vols gaudir de Cala Sa Tuna en tota la seva esplendor i tranquil·litat, el moment és ara. Cada dia que passa, més gent coneix aquest paradís.
No deixis que et passi el tren. Aquest estiu, la Cala Sa Tuna és el lloc on les memòries es creen. Un error seria perdre l’oportunitat de viure-ho. (Ves, nosaltres ja t’hem avisat).
Aquesta informació imprenscindible t’ha donat la clau per a unes vacances d’estiu definitives. Un estalvi en temps i recerca, directament a la millor opció. Què faràs amb aquesta avantatge?