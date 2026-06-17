El refugio secreto de Tamara Falcó para disfrutar del verano lejos de las multitudes

Todos buscamos lo mismo cuando llega el calor: un refugio donde el estrés se quede afuera y el Mediterráneo nos devuelva la calma. Tamara Falcó, experta en encontrar rincones con encanto, parece haber acertado con el lugar definitivo para este verano.

No hablamos del destino masificado de siempre ni de la playa donde no cabe ni una toalla más. Es un enclave que combina el aroma del pescado fresco recién llegado al puerto con una arquitectura que parece no haber cambiado en siglos.

La joya medieval que enamora a todos

¿Qué hace que este lugar destaque sobre el resto de la costa? La respuesta está en su legado medieval. Mientras otros lugares han cedido ante el hormigón, este pueblo conserva murallas y callejones que invitan a perderse sin mirar el reloj. Es, sencillamente, una ventana abierta al pasado con vistas directas al mar.

La marquesa de Griñón ha convertido este rincón en su base de operaciones para las semanas de más bullicio. El motivo es simple: ofrece esa privacidad que tanto cuesta encontrar hoy en día, permitiéndole disfrutar de largas veladas sin renunciar a la elegancia mediterránea que tanto la define.

Pescado fresco y calma absoluta

La gastronomía es, sin duda, el pilar sobre el cual se sostiene el éxito de este destino. Olvídate de los menús turísticos sin alma. Aquí, la clave es el producto de proximidad que llega a la lonja cada madrugada. Es una cocina honesta, directa y que sabe a mar puro.

Nosotros ya hemos analizado las cartas de sus restaurantes más emblemáticos y la calidad del producto local es, honestamente, superior a la media. Comer un buen arroz o una pieza de pescado salvaje frente a un patrimonio medieval intacto no tiene precio. Bueno, sí lo tiene, pero es la mejor inversión en bienestar de la temporada.

¿Por qué este es el destino revelación?

Sabemos lo que estás pensando: ¿será demasiado caro? La realidad es que, a diferencia de otros destinos de lujo donde pagas solo por el nombre, aquí pagas por la experiencia auténtica. Es un destino que no necesita filtros de Instagram para impresionar, aunque los fotógrafos no dejen de disparar.

¿Sabías que este tipo de pueblos costeros están viviendo una segunda juventud gracias al turismo de desconexión? La gente está cansada de las grandes ciudades y busca precisamente eso: calles estrechas, silencio y el sonido de las olas como banda sonora constante.

Ahora es el momento perfecto para planificar tu escapada antes de que el boca a boca lo llene hasta arriba. El verano es corto y tu descanso no puede esperar hasta septiembre. ¿Te atreverás a descubrir si el refugio de la marquesa es tan espectacular como dicen los que ya han ido?