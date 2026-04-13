El refugio secreto de Andreu Buenafuente y Sílvia Abril en Cabrera de Mar: una joya de 1900 a 30 minutos de Barcelona

Barcelona puede ser una jaula de oro para las grandes estrellas, pero Andreu Buenafuente y Sílvia Abril han encontrado la clave de salida. No busques en las zonas típicas.

Muchos daban por hecho que la pareja residía en los núcleos más conocidos del Maresme, pero la realidad es mucho más exclusiva y silenciosa. Se han instalado en una joya arquitectónica que detiene el tiempo.

El refugio oculto en Cabrera de Mar

Olvida el bullicio de Mataró o la popularidad de Vilassar de Mar. El destino elegido por el tándem más querido de la televisión es Cabrera de Mar. Un enclave a solo media hora de la capital catalana.

Allí, entre el mar y la montaña, han levantado su fortaleza familiar. No es un piso moderno ni una construcción minimalista sin alma. Es una casa con historia que respira desde el año 1900.

La parcela, rodeada de bosque mediterráneo, supera los 450 metros cuadrados y está valorada en más de medio millón de euros. Una cifra que no para de subir por la exclusividad de la zona.

Vivir en medio de la naturaleza no es un capricho. Para Andreu, que ha vuelto a la televisión pública con Futuro Imperfecto, este silencio es vital para su proceso creativo.

Arquitectura de 1900: Madera, piedra y un piano de cola

La vivienda es un equilibrio perfecto entre lo rústico y lo contemporáneo. Han respetado la fachada de piedra original, pero el interior es un templo a la luz natural y el diseño nórdico.

El centro neurálgico de la casa es un salón inmenso. El blanco domina las paredes, pero la vista se dirige directamente a un piano de cola negro. Es la gran pasión de Buenafuente y el corazón musical del hogar.

Para subir a la zona de descanso, una impresionante escalera de caracol blanca conecta los niveles. Todo fluye. *(Sí, nosotros también estamos envidiando este rincón de lectura ahora mismo)*.

El jardín «Chill Out» que arrasa en las redes

Si algo nos ha dado envidia (de la buena) son los exteriores. Sílvia Abril no duda en compartir pequeños fragmentos de su vida cotidiana en un jardín que parece un resort privado.

Tienen una piscina propia rodeada de vegetación autóctona. Pero el punto estrella es la zona de hamacas y sofás blancos. Un espacio diseñado para desconectar de los guiones y las cámaras.

La cocina y el baño mantienen esta esencia humana. Azulejos grises, espejos redondos y fotos familiares. Nada de lujos fríos; es una casa hecha para ser vivida por ellos y su hija Joana.

Dato clave: A pesar de su antigüedad, la reforma integral ha permitido que la casa sea energéticamente eficiente sin perder nada de su encanto histórico.

¿Por qué Cabrera de Mar?

Este municipio es el secreto mejor guardado de los vips que buscan discreción. Tiene calas tranquilas, una gastronomía de primer nivel y, sobre todo, privacidad. Nadie te molesta si vas a comprar el pan.

Es el lugar perfecto para una escapada, pero para ellos es su cuartel general. Un lugar donde la «alegría salvaje» de la costa que tanto gustaba a Dalí se mezcla con la paz de la montaña.

Mientras otros famosos prefieren el asfalto de la zona alta de Barcelona, ellos han elegido el olor a pino y salitre. Una decisión que, viendo las imágenes de su hogar, parece la más inteligente de sus carreras.

¿Quién no querría ensayar un monólogo frente a una fachada de piedra con más de un siglo de historias? Al final, el lujo no era el oro, sino el silencio del Maresme.

¿Te imaginas despertarte con esas vistas cada mañana antes de ir a grabar al plató?