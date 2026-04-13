El refugi secret d’Andreu Buenafuente i Sílvia Abril a Cabrera de Mar: una joia del 1900 a 30 minuts de Barcelona

Barcelona pot ser una gàbia d’or per a les grans estrelles, però Andreu Buenafuente i Sílvia Abril han trobat la clau de sortida. No busquis a les zones típiques.
Molts donaven per fet que la parella residia als nuclis més coneguts del Maresme, però la realitat és molt més exclusiva i silenciosa. S’han instal·lat en una joia arquitectònica que atura el temps.
El refugi ocult a Cabrera de Mar
Oblida el bullici de Mataró o la popularitat de Vilassar de Mar. El destí triat pel tàndem més estimat de la televisió és Cabrera de Mar. Un enclavament a només mitja hora de la capital catalana.
Allí, entre el mar i la muntanya, han aixecat la seva fortalesa familiar. No és un pis modern ni una construcció minimalista sense ànima. És una casa amb història que respira des de l’any 1900.
La parcel·la, envoltada de bosc mediterrani, supera els 450 metres quadrats i està valorada en més de mig milió d’euros. Una xifra que no para de pujar per l’exclusivitat de la zona.
Viure enmig de la natura no és un caprici. Per a l’Andreu, que ha tornat a la televisió pública amb Futuro Imperfecto, aquest silenci és vital per al seu procés creatiu.
Arquitectura de 1900: Fusta, pedra i un piano de cua
L’habitatge és un equilibri perfecte entre el rústic i el contemporani. Han respectat la façana de pedra original, però l’interior és un temple a la llum natural i el disseny nòrdic.
El centre neuràlgic de la casa és un saló immens. El blanc domina les parets, però l’ull se’n va directe a un piano de cua negre. És la gran passió de Buenafuente i el cor musical de la llar.
Per pujar a la zona de descans, una impressionant escala de caragol blanca connecta els nivells. Tot flueix. *(Sí, nosaltres també estem envejant aquest racó de lectura ara mateix)*.
El jardí “Chill Out” que arrasa a les xarxes
Si alguna cosa ens ha fet enveja (de la bona) són els exteriors. Sílvia Abril no dubta a compartir petits fragments de la seva vida quotidiana en un jardí que sembla un resort privat.
Tenen una piscina pròpia envoltada de vegetació autòctona. Però el punt estrella és la zona d’hamaques i sofàs blancs. Un espai dissenyat per desconnectar dels guions i les càmeres.
La cuina i el bany mantenen aquesta essència humana. Rajoles grises, miralls rodons i fotos familiars. Res de luxes freds; és una casa feta per ser viscuda per ells i la seva filla Joana.
Dada clau: Malgrat la seva antiguitat, la reforma integral ha permès que la casa sigui energèticament eficient sense perdre gens ni mica del seu encant històric.
Per què Cabrera de Mar?
Aquest municipi és el secret més ben guardat dels vips que busquen discreció. Té cales tranquil·les, una gastronomia de primer nivell i, sobre tot, privadesa. Ningú et molesta si vas a comprar el pa.
És el lloc perfecte per a una escapada, però per a ells és el seu quarter general. Un lloc on l’“alegria salvatge” de la costa que tant agradava a Dalí es barreja amb la pau de la muntanya.
Mentre altres famosos prefereixen l’asfalt de la zona alta de Barcelona, ells han triat l’olor de pi i salnitre. Una decisió que, veient les imatges de la seva llar, sembla la més intel·ligent de les seves carreres.
Qui no voldria assajar un monòleg davant d’una façana de pedra amb més d’un segle d’històries? Al capdavall, el luxe no era l’or, sinó el silenci del Maresme.
T’imagines despertar-te amb aquestes vistes cada matí abans d’anar a gravar al plató?