El pueblo con el castillo medieval más pequeño de Tarragona: 400 habitantes y dos kilómetros cuadrados

¿Te has cansado ya de ver siempre los mismos lugares? ¿La rutina de tu agenda de viajes te parece un bucle infinito? Tenemos un tesoro escondido en Tarragona que muy pocos conocen. (Sí, es uno de esos secretos que te cambia la perspectiva).

Este no es un pueblo cualquiera en la lista de escapadas rurales. Es una cápsula del tiempo, un recordatorio tangible de que la grandeza, a veces, se encuentra en las dimensiones más minúsculas. Su historia te cautivará desde el primer momento, garantizado.

Hablamos de El Rourell. Este es nuestro descubrimiento definitivo: con menos de 400 habitantes y apenas dos kilómetros cuadrados, es el pueblo más pequeño de Tarragona. Y sí, tiene un castillo medieval que es una auténtica joya oculta.

Un nombre que cuenta una historia

El origen de El Rourell se pierde en el tiempo, un rompecabezas fascinante. Su topónimo, «Rourell», proviene del término catalán «roure» (roble), sugiriendo una presencia histórica de bosques de esta especie. (Nosotros también alucinamos con esta conexión histórica).

Lo curioso es que hoy, a consecuencia de la intensa transformación agrícola del entorno, apenas observamos robles en el lugar. Es una pequeña ironía que nos recuerda el paso implacable del tiempo y la mano del hombre en el paisaje.

La agricultura, motor de vida

A lo largo de los siglos, el municipio mantuvo una economía basada en la agricultura de subsistencia. Pequeñas explotaciones familiares, con una clara apuesta por los frutos secos, fueron su motor vital. Una solución natural para la supervivencia.

Pero el asentamiento inicial respondía también a criterios defensivos. Aquí hubo una estructura que, si bien hoy no se aprecia en su forma original, dejó restos integrados en el núcleo urbano. Esto ya nos avisa de su importancia.

El castillo: de fortaleza a hogar señorial

Una prueba clara del carácter defensivo de este asentamiento es el castillo medieval que aún se conserva. Esta fortaleza se levantó a mediados del siglo XII. Fue después de la conquista cristiana, cuando Berenguer de Molnells recibió estas tierras.

Pocos años después, el señor del lugar ingresó en la misteriosa Orden del Temple. Cedió todas sus propiedades a los templarios. Fue entonces cuando la fortificación comenzó a transformarse de manera radical. (Una decisión que lo cambió todo).

La Orden del Temple vio el potencial estratégico de la zona. Ampliaron el conjunto con nuevas edificaciones, tierras de cultivo, un molino e incluso una capilla. Esto nos da una idea de la importancia que llegó a tener El Rourell.

Hacia finales del siglo XII, El Rourell llegó incluso a convertirse en una pequeña encomienda templaria, dependiendo directamente de Barberà de la Conca. Pero la presencia templaria fue breve, como un relámpago en la historia.

En 1248, la Orden del Temple vendió todo el conjunto. El castillo, los molinos, los derechos sobre el agua, los olivares y numerosas tierras agrícolas cambiaron de manos. Un momento clave en su evolución.

A partir de entonces, la fortaleza pasó por manos de diferentes familias nobiliarias. Una de las más destacadas fue la de los marqueses de Vallgornera. Estos nobles catalanes habitaron el castillo entre los siglos XVI y XVII. Fueron ellos quienes iniciaron una de las grandes transformaciones.

Durante este período, convirtieron la austera fortaleza en un gran casal señorial. No fueron los únicos: el resto de propietarios hicieron lo mismo, adaptando el viejo castillo a las necesidades de cada época. (Una prueba de su resiliencia).

Hoy: un restaurante con alma medieval

Hasta el punto que hoy lo que queda de aquella fortificación se conoce como El Fortí. Y sí, es un restaurante que acoge bodas y eventos de todo tipo. Esto ha hecho que el edificio que vemos hoy tenga poco que ver con el original medieval, pero mantiene su espíritu.

Con todo, el castillo aún conserva elementos de su pasado defensivo, que son una auténtica maravilla para los amantes de la historia. Partes de las torres, el portal dovelado y varios detalles de origen medieval resisten el paso del tiempo.

Es sorprendente cómo una estructura defensiva del siglo XII ha sabido reinventarse para acoger celebraciones y nuevos comienzos. Una solución inteligente para mantener viva su esencia sin perder su historia.

Más allá del castillo: el corazón del pueblo

Pero El Rourell no termina en el castillo, ni mucho menos. Por muy pequeño que sea, el pueblo también tiene su iglesia. La parroquia de Sant Pere es el principal edificio religioso del municipio. De origen medieval, ha sido objeto de reformas y ampliaciones a lo largo del tiempo, aunque presenta una arquitectura sencilla. (La historia también se respira en sus muros).

El casco antiguo de El Rourell es una delicia. Está conformado por calles estrechas y una edificación continua propia del período medieval. Las viviendas responden a modelos de arquitectura popular, con construcciones funcionales, pocas concesiones ornamentales y una clara adaptación a las necesidades agrícolas. Es un viaje al pasado sin salir del presente.

Con todo, no se puede decir que El Rourell responda al modelo del turismo rural convencional. Su interés radica más en su castillo y en la curiosidad de ser el pueblo más pequeño de Tarragona. Es una oportunidad única para ti.

Tu próxima escapada (¡está muy cerca!)

La ciudad de Tarragona, en cambio, no queda muy lejos. Apenas a menos de 15 minutos en coche, es una conexión rápida y fácil. Desde la antigua Tàrraco solo hay que tomar la A-27 hasta la salida de El Rourell. Es el viaje perfecto para huir de la rutina.

Desde Barcelona es prácticamente lo mismo, solo que hay que tomar la AP-7 hasta la salida hacia Tarragona/Valls y enlazar con la A-27. En este caso, el viaje dura alrededor de una hora y veinte minutos. (El tiempo de tu próxima aventura).

No hay excusas. Esta es tu llamada a la acción, tu oportunidad para descubrir una joya histórica que pocos conocen. No dejes que esta oportunidad de viaje te pase de largo. Planifica tu visita ahora mismo. (Nos lo agradecerás).

Hemos descubierto un lugar que no aparece en las guías convencionales. Ya no podrás decir que no sabes a dónde ir este fin de semana. ¿Vas a preparar la bolsa de viaje?