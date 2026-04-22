El origen oculto de la Feria de Sevilla: un vasco y un catalán fueron los fundadores de la gran fiesta de abril

Seguro que al pensar en la Feria de Abril te vienen a la mente los volantes, el «rebujito» y el brillo del Real bajo los farolillos. Pero hay un dato que quizá no sabías y que te dejará sorprendido.

La fiesta más grande del mundo no la inventó un sevillano de pura cepa, sino la visión de dos «forasteros» que buscaban hacer negocio. (Sí, nosotros también nos quedamos de piedra al descubrirlo).

El pacto inesperado que lo cambió todo

Corría el año 1846 y Sevilla estaba sumida en una crisis económica que asfixiaba el bolsillo de sus ciudadanos. Se necesitaba un milagro comercial para reactivar la ciudad.

Fue entonces cuando un empresario vasco, José María de Ybarra, y uno catalán, Narcís Bonaplata, decidieron tomar las riendas del destino de la capital andaluza. No buscaban cantos ni bailes, buscaban vacas.

Ambos presentaron una propuesta formal al Ayuntamiento para recuperar las antiguas ferias de ganado que Alfonso X el Sabio había autorizado allá por el siglo XIII. Querían una cita práctica, seria y muy rentable.

Debes saber que la intención original era puramente mercantil. La Feria de Abril nació como un «Wall Street» de ganadería en pleno Prado de San Sebastián.

De 19 casetas al caos festivo

La propuesta fue aprobada por la reina Isabel II y el 18 de abril de 1847 se encendió la mecha de la primera edición oficial. Solo había 19 casetas, pero el éxito fue tan rotundo que nadie se lo esperaba.

Lo que pasó después es historia pura de la picaresca. Apenas un año después, los organizadores tuvieron que pedir refuerzos de seguridad al Ayuntamiento por un motivo sorprendente.

Los sevillanos y sevillanas se presentaban allí con sus guitarras y sus ganas de fiesta. El ruido de los cantos y bailes era tan ensordecedor que los ganaderos no podían cerrar los tratos de compraventa.

El alma festiva de la ciudad devoró el mercado de ganado en tiempo récord. Aquella primera edición atrajo a 25.000 visitantes, una cifra demencial para la época que demostró que Sevilla quería fiesta más que negocios.

La evolución de la icona: de establos a palacios

Con el paso de las décadas, lo que eran simples establos para proteger a los animales se convirtieron en las casetas que conocemos hoy. El «albero» comenzó a sustituir el barro del campo.

En el año 1849 ya se comenzaron a dar las primeras licencias para tabernas y quioscos. El negocio de la carne pasó a un segundo plano y el del vino y la gastronomía tomó el mando absoluto.

Otro momento que marcó un antes y un después fue la creación de la Portada. En 1896 se instaló la famosa Pasarela de hierro, que sirvió como el primer umbral mágico para los visitantes.

A mediados del siglo XX, el componente ganadero desapareció por completo. La Feria se trasladó en 1973 al barrio de Los Remedios, permitiendo que el Real creciera hasta las más de mil casetas actuales.

El origen vasco y catalán de la feria es el recordatorio de que las mejores ideas surgen cuando mezclamos culturas y buscamos el beneficio común.

¿Por qué esto te importa hoy?

Saber que la Feria nació de una necesidad económica nos hace valorar más su supervivencia. Hoy es una ciudad efímera que genera millones de euros y miles de puestos de trabajo en una sola semana.

Aquella idea de Ybarra y Bonaplata se convirtió en un mecanismo de identidad colectiva. Hoy no se venden vacas, se vende alegría, cultura y una forma única de entender la vida que el mundo entero envidia.

Si has de pisar el «albero» este año, recuerda brindar por el vasco y el catalán que, sin saberlo, inventaron el paraíso. La próxima vez que veas una caseta, piensa que en su origen pudo ser un establo. Increíble, ¿verdad?

¿Ya tienes preparado el vestido para este año o esperarás a que te lo cuenten?