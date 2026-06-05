Descubrimos el barrio de Barcelona donde vive Marc Giró: callejones con encanto y la esencia del presentador

Barcelona es una ciudad de barrios, pero para Marc Giró solo hay uno que encaja con su vibrante personalidad y su amor por la estética. El presentador de ‘Late Xou’, que se ha convertido en el fenómeno mediático del momento, no ha elegido su residencia al azar. (Y sí, su elección es tan impecable como sus trajes).

Si hay alguien que encarna la mezcla perfecta entre la ironía punzante y la elegancia clásica, ese es Giró. Por eso, no es de extrañar que su vida cotidiana transcurra entre las fincas regias y las esquinas del Eixample barcelonés. Es aquí donde el comunicador encuentra el escenario ideal para su día a día.

Vivir en el Eixample no es solo una cuestión de dirección postal; es una declaración de principios. Para Marc, pasear por estas calles es rodearse de la arquitectura modernista que tanto admira. Es un barrio que respira una «autoridad cómplice», donde el aire señorial se mezcla con el bullicio cosmopolita de la capital catalana.

La «Milla de Oro» del estilo de vida Giró

El presentador ha confesado en varias ocasiones su fascinación por la cuadrícula de Cerdà. Para él, el beneficio estrella de este barrio es la luz y la amplitud. Los techos altos con molduras y los suelos de mosaico hidráulico son el ecosistema natural de alguien que analiza la moda y la sociedad con un ojo clínico.

Marc Giró no es de los que se esconden. Se le puede ver disfrutando de las galerías de arte de la zona o tomando un café en locales con solera. El Eixample le ofrece esta mezcla de anonimato y reconocimiento que solo una gran avenida como el Passeig de Gràcia o la calle Mallorca pueden proporcionar.

Su vinculación con el barrio va más allá del ámbito inmobiliario. Es una cuestión de ritmo. El «staccato» de sus intervenciones radiofónicas parece seguir el compás del tráfico ordenado y el paso de los peatones que buscan escaparates exclusivos. Es, en definitiva, el centro neurálgico de la sofisticación barcelonesa.

Además, la oferta gastronómica del barrio es el complemento perfecto para su agenda. Desde restaurantes con estrella Michelin hasta aquellas pequeñas charcuterías de lujo que tanto le gustan. Marc sabe que en el Eixample, el ahorro de tiempo es un lujo, ya que tiene todo lo que necesita a un paso.

¿Por qué el Eixample define a Marc Giró?

A diferencia de otros barrios más bohemios o modernos, el Eixample mantiene una estructura rígida pero elegante. Marc Giró aprecia este orden visual. Es un barrio que no necesita esforzarse por ser importante; simplemente lo es. Y esa es, precisamente, la energía que el presentador desprende en cada una de sus apariciones.

La noticia de su preferencia por esta zona ha despertado la curiosidad de muchos que buscan entender el «método Giró». No se trata solo de vivir en un lugar caro, sino de elegir un entorno que potencie tu creatividad y bienestar. Para él, el Eixample es un museo al aire libre que lo inspira constantemente.

Pasear por los alrededores de la Casa Batlló o la Pedrera forma parte de su rutina de desconexión. Es el momento en que el Marc personaje deja paso al Marc ciudadano, aunque nunca pierde ese tono de distinción que lo caracteriza. (¿Os lo imagináis comprando el pan sin perder el estilo? Nosotros sí).

La elección de este barrio también facilita su frenética actividad profesional. Estar en el corazón de Barcelona le permite conectar rápidamente con los estudios de radio y televisión, manteniendo siempre un pie en la actualidad más rabiosa que después disecciona con su ácido sentido del humor.

Si alguna vez te cruzas con él por la calle Enric Granados, verás que Marc Giró y el Eixample son, en realidad, las dos caras de la misma moneda: Barcelona en estado puro. Es una simbiosis que funciona porque ambos comparten el gusto por lo bien hecho y el desprecio por lo vulgar.

Es una decisión inteligente: vivir donde la historia y la modernidad se dan la mano. Marc ha encontrado su lugar y, por lo visto, el barrio también está encantado de tener a su vecino más ilustre y divertido recorriendo sus aceras cada mañana.

¿Seguirás buscando tu lugar ideal o empezarás a mirar pisos cerca de las esquinas más famosas de la ciudad?