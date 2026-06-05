Descobrim el barri de Barcelona on viu Marc Giró: carrerons amb encant i l’essència del presentador

Barcelona és una ciutat de barris, però per a Marc Giró només n’hi ha un que encaixa amb la seva vibrant personalitat i el seu amor per l’estètica. El presentador de ‘Late Xou’, que s’ha convertit en el fenomen mediàtic del moment, no ha triat la seva residència a l’atzar. (I sí, la seva elecció és tan impecable com els seus trajes).
Si hi ha algú que encarna la barreja perfecta entre la ironia punxant i l’elegància clàssica, aquest és en Giró. Per això, no és d’estranyar que la seva vida quotidiana transcorri entre les finques règies i els xamfrans de l’Eixample barceloní. És aquí on el comunicador troba l’escenari ideal per al seu dia a dia.
Viure a l’Eixample no és només una qüestió d’adreça postal; és una declaració de principis. Per a en Marc, passejar per aquests carrers és envoltar-se de l’arquitectura modernista que tant admira. És un barri que respira una “autoritat còmplice”, on el caire senyorial es barreja amb el brogit cosmopolita de la capital catalana.
La “Milla d’Or” de l’estil de vida Giró
El presentador ha confessat en diverses ocasions la seva fascinació per la quadrícula de Cerdà. Per a ell, el benefici estrella d’aquest barri és la llum i l’amplitud. Els sostres alts amb motllures i els terres de mosaic hidràulic són l’ecosistema natural de尊 algú que analitza la moda i la societat amb un ull clínic.
Marc Giró no és dels que s’amaguen. Se’l pot veure gaudint de les galeries d’art de la zona o prenent un cafè en locals amb solera. L’Eixample li ofereix aquesta barreja d’anonimat i reconeixement que només una gran avinguda com el Passeig de Gràcia o el carrer Mallorca poden proporcionar.
La seva vinculació amb el barri va més enllà de l’àmbit immobiliari. És una qüestió de ritme. El “staccato” de les seves intervencions radiofòniques sembla seguir el compàs del trànsit ordenat i el pas dels vianants que busquen aparadors exclusius. És, en definitiva, el centre neuràlgic de la sofisticació barcelonina.
A més, l’oferta gastronòmica del barri és el complement perfecte per a la seva agenda. Des de restaurants amb estrella Michelin fins a aquelles petites xarcuteries de luxe que tant li agraden. En Marc sap que a l’Eixample, l’estalvi de temps és un luxe, ja que té tot el que necessita a cop de pas.
Per què l’Eixample defineix Marc Giró?
A diferència d’altres barris més bohemis o moderns, l’Eixample manté una estructura rígida però elegant. Marc Giró aprecia aquest ordre visual. És un barri que no necessita esforçar-se per ser important; simplement ho és. I aquesta és, precisament, l’energia que el presentador desprèn en cadascuna de les seves aparicions.
La notícia de la seva preferència per aquesta zona ha despertat la curiositat de molts que busquen entendre el “mètode Giró”. No es tracta només de viure en un lloc car, sinó de triar un entorn que potenciï la teva creativitat i benestar. Per a ell, l’Eixample és un museu a l’aire lliure que l’inspira constantment.
Passejar pels voltants de la Casa Batlló o la Pedrera forma part de la seva rutina de desconnexió. És el moment en què el Marc personatge deixa pas al Marc ciutadà, tot i que mai perd aquell to de distinció que el caracteritza. (Us l’imagineu comprant el pa sense perdre l’estil? Nosaltres sí).
L’elecció d’aquest barri també facilita la seva frenètica activitat professional. Ser al cor de Barcelona li permet connectar ràpidament amb els estudis de ràdio i televisió, mantenint sempre un peu en l’actualitat més rabiosa que després dicideix amb el seu àcid sentit de l’humor.
Si alguna vegada et creues amb ell pel carrer Enric Granados, veuràs que Marc Giró i l’Eixample són, en realitat, les dues cares de la mateixa moneda: Barcelona en estat pur. És una simbiosi que funciona perquè tots dos comparteixen el gust pel que està ben fet i el menyspreu pel que és vulgar.
És una decisió intel·ligent: viure on la història i la modernitat es donen la mà. En Marc ha trobat el seu lloc i, pel que sembla, el barri també està encantat de tenir el seu veí més il·lustre i divertit recorrent les seves voreres cada matí.
Continuaràs buscant el teu lloc ideal o començaràs a mirar pisos a prop dels xamfrans més famosos de la ciutat?