Conoce el imponente castillo del siglo XVI, el más grande en roca, frente a un precipicio de 123 metros

Imagina una edificación que no solo se apoya en la montaña, sino que parece haber brotado directamente de su interior. Es lo que ocurre en Eslovenia con una estructura que, sinceramente, nos hace dudar de las leyes de la física.

No estamos ante el típico monumento rodeado de murallas convencionales. Esta fortaleza eslovena, conocida como el Castillo de Predjama, es un prodigio arquitectónico que ha conseguido mantenerse en pie durante siglos en un entorno que nadie en su sano juicio elegiría para construir una casa.

Una proeza esculpida en la piedra

La ubicación es, sencillamente, aterradora y fascinante a partes iguales. El castillo está encajado en una pared rocosa vertical de 123 metros de altura, vigilando desde las alturas el arroyo Lokva.

Si te preguntas cómo es posible que no se haya desprendido, la respuesta está en su integración total. No es una construcción al lado de la piedra, es una estructura entrelazada con la misma cueva que la protege. Es, oficialmente, el castillo más grande erigido en una roca.

El interior del castillo ofrece una imagen medieval absolutamente única, albergando una red de galerías subterráneas que se extienden por cerca de 14 kilómetros.

Mucho más que una fachada

Aunque la edificación que vemos hoy data principalmente de finales del siglo XVI, el lugar tiene una historia mucho más profunda. Se han encontrado restos arqueológicos en sus galerías que se remontan a la misma Edad de Piedra.

Es precisamente este detalle lo que convierte Predjama en una visita obligatoria. No solo estás viendo un castillo renacentista espectacular, sino que te estás adentrando en un nido de águila donde la historia ha dejado huella en cada grieta de la roca.

La combinación de su arquitectura, que parece sacada de un relato de fantasía, y su ubicación inexpugnable, lo ha transformado en uno de los puntos más visitados de toda la región de Karst.

Es curioso cómo la necesidad de defensa en el siglo XVI terminó creando una de las obras de arte más singulares del mundo actual. Si alguna vez planeas una escapada diferente, este rincón esloveno te garantiza una perspectiva de la arquitectura que pocas veces podrás encontrar en otro lugar de Europa.

¿Te atreverías a dormir en una fortaleza que cuelga literalmente sobre un precipicio de más de cien metros?