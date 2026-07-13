Coneix l’imponent castell del segle XVI, el més gran en roca, davant d’un precipici de 123 metres

Imagina una edificació que no només es recolza a la muntanya, sinó que sembla haver brotat directament del seu interior. És el que passa a Eslovènia amb una estructura que, sincerament, ens fa dubtar de les lleis de la física.
No estem davant del típic monument envoltat de muralles convencionals. Aquesta fortalesa eslovena, coneguda com el Castell de Predjama, és un prodigi arquitectònic que ha aconseguit mantenir-se dret durant segles en un entorn que ningú en el seu seny escolliria per construir una casa.
Una proesa esculpida a la pedra
La ubicació és, senzillament, aterridora i fascinant a parts iguals. El castell està encastat en una paret rocosa vertical de 123 metres d’altura, vigilant des de les altures el rierol Lokva.
Si et preguntes com és possible que no s’hagi esllavissat, la resposta està en la seva integració total. No és una construcció al costat de la pedra, és una estructura entortolligada amb la mateixa cova que la protegeix. És, oficialment, el castell més gran erigit en una roca.
L’interior del castell ofereix una imatge medieval absolutament única, albergant una xarxa de galeries subterrànies que s’estenen per prop de 14 quilòmetres.
Molta més que una façana
Encara que l’edificació que veiem avui data principalment de finals del segle XVI, el lloc té una història molt més profunda. S’han trobat restes arqueològiques a les seves galeries que es remunten a la mateixa Edat de Pedra.
És precisament aquest detall el que converteix Predjama en una visita obligatòria. No només estàs veient un castell renaixentista espectacular, sinó que t’estàs endinsant en un niu d’àguila on la història ha deixat empremta en cada esquerda de la roca.
La combinació de la seva arquitectura, que sembla treta d’un relat de fantasia, i la seva ubicació inexpugnable, l’ha transformat en un dels punts més visitats de tota la regió de Karst.
És curiós com la necessitat de defensa al segle XVI va acabar creant una de les obres d’art més singulars del món actual. Si alguna vegada planeges una escapada diferent, aquest racó eslovè et garanteix una perspectiva de l’arquitectura que poques vegades podràs trobar en un altre lloc d’Europa.
T’atreviries a dormir en una fortalesa que penja literalment sobre un precipici de més de cent metres?