Cataluña presume de la ruta cultural más espectacular de España: 100 km de tesoros medievales y naturaleza en estado puro

A poco más de una hora de Barcelona, una ruta de cien kilómetros enlaza tres joyas cistercienses, pueblos de piedra, bosques mediterráneos y horizontes abiertos. Es la Ruta del Cister (GR-175), un recorrido circular que une los monasterios de Poblet, Santes Creus y Vallbona de les Monges, y que muchos consideran el viaje más completo por la historia, la espiritualidad y la naturaleza catalanas.

Cien kilómetros, tres monasterios, siglos de herencia y una tierra viva. Así se presenta una travesía que no solo invita a caminar, sino a detenerse, contemplar y reencontrar la esencia del tiempo.

Origen histórico y la marca de la Ruta del Cister

La Ruta del Cister nació oficialmente en el año 1989 como un proyecto conjunto de tres comarcas, Alt Camp, Conca de Barberà y Urgell, que compartían un mismo patrimonio monástico. El objetivo era unir en un itinerario coherente los tres grandes monasterios cistercienses de Cataluña, pero también impulsar el desarrollo rural de los pueblos del interior.

El resultado fue un trazado de 103 kilómetros señalizados dentro de la red de senderos GR-175, un recorrido circular que puede iniciarse en cualquiera de los tres monasterios. Con el tiempo, la ruta se ha consolidado como un referente de turismo cultural y senderismo sostenible. Existen variantes para hacerla a pie, en bicicleta o incluso en coche, con etapas adaptadas y una buena red de alojamientos rurales.

Pero más allá de la logística, la ruta es un viaje por la historia del medievo catalán, cuando los monjes del Cister expandían su orden por Europa con un mensaje de trabajo, silencio y contemplación.

Entre viñedos y luz dorada, la Ruta del Cister revela la unión perfecta entre naturaleza y patrimonio.

Los tres monasterios cistercienses: Poblet, Santes Creus y Vallbona

El Monasterio de Poblet, en Vimbodí y Poblet, es el más majestuoso y conocido de los tres. Fundado en el año 1151, fue panteón real de la Corona de Aragón y hoy es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sus murallas protegen un conjunto monumental impresionante: una iglesia gótica luminosa, un claustro sereno y las tumbas reales de reyes como Jaime I y Pedro el Ceremonioso. Aún hoy, una comunidad monástica vive y reza allí, lo que le da una autenticidad especial.

Santes Creus, por su parte, ofrece una experiencia más silenciosa y abierta al visitante. Situado junto al río Gaià, este monasterio también fue residencia real y conserva un claustro decorado con capiteles de piedra que narran escenas bíblicas y mitológicas. Aquí se percibe el paso del tiempo entre arcos, bóvedas y jardines interiores donde el murmullo del agua parece aún guiar a los monjes invisibles.

El tercero, Vallbona de les Monges, es el más pequeño, pero también el más singular: es un monasterio femenino activo desde el siglo XII. Las monjas cistercienses continúan manteniendo allí una vida de oración y trabajo, lo que lo convierte en un espacio donde el pasado no se ha detenido. Su iglesia, de estilo románico-gótico, y el claustro de columnas gemelas crean un ambiente íntimo y lleno de luz.

Cada uno de estos monasterios representa una faceta diferente de la espiritualidad medieval catalana. Juntos forman un triángulo perfecto entre historia, fe y arquitectura.

Naturaleza y paisajes entre monasterios

Más allá de los muros y de los siglos, la Ruta del Cister es un viaje por la naturaleza mediterránea en estado puro. Entre Poblet y Vallbona, el camino se eleva por la serra del Tallat, una cresta ventosa salpicada de aerogeneradores que contrastan con los valles agrícolas. Desde allí, las vistas son inmensas: viñedos, almendros, campos de cereales y, al fondo, las Montañas de Prades.

El tramo de Poblet atraviesa uno de los bosques más valiosos de Cataluña, el Bosc de Poblet, declarado Paraje Natural de Interés Nacional. Pinos, encinas y robles acompañan al caminante por senderos frescos y sombríos, donde el olor de resina y tierra húmeda se mezcla con el canto de los pájaros.

Más al este, hacia Vallbona de les Monges, el paisaje se abre y se torna dorado. Los campos de trigo y los pueblos de piedra seca evocan una postal de serenidad rural. Aquí la naturaleza se confunde con la vida campesina: tractores, cigarras, perros pastores y campanarios que marcan el ritmo del día.

No es una ruta solo para deportistas, sino para quien quiere escuchar el paisaje y dejar que el tiempo se expanda.

La armonía del claustro de Santes Creus, donde la piedra y la luz escriben siglos de espiritualidad.

Modalidades de recorrido y etapas sugeridas

El itinerario completo puede hacerse en cinco etapas, con distancias diarias de entre 18 y 25 kilómetros. La versión clásica comienza y termina en Poblet, aunque muchos senderistas eligen Santes Creus o Vallbona como punto inicial.

Poblet – Montblanc – Santes Creus

Etapas iniciales que combinan bosque y patrimonio urbano. Montblanc, con su recinto amurallado, es parada obligada. Santes Creus – Forès – Vallbona de les Monges

Zonas agrícolas y vistas panorámicas. Ideal para disfrutar del contraste entre piedra y campo. Vallbona – Vimbodí – Poblet

Tramo final de tonos verdes y aroma de montaña, donde el viajero vuelve a adentrarse en el bosque.

La ruta está perfectamente señalizada con marcas rojas y blancas del GR-175. Los alojamientos rurales y albergues se han adaptado para ofrecer descanso a caminantes y ciclistas, e incluso hay un ticket combinado que permite visitar los tres monasterios a precio reducido.

Para quienes disponen de menos tiempo, hay versiones parciales o rutas en bicicleta de montaña que recorren los puntos clave en uno o dos días. También puede hacerse en coche, siguiendo carreteras locales que conectan los monasterios y deteniéndose en miradores, pueblos y bodegas de la zona.

El silencio de Poblet se alza entre bosques y colinas, símbolo vivo del pasado cisterciense de Cataluña.

Consejos prácticos para quien la quiera recorrer

La Ruta del Cister puede hacerse durante todo el año, aunque las mejores estaciones son la primavera y el otoño, cuando las temperaturas son suaves y los paisajes muestran su máximo esplendor. En verano, se recomienda comenzar temprano para evitar el calor, y en invierno, llevar ropa de abrigo para las zonas altas de la sierra.

El recorrido tiene un desnivel acumulado de unos 2.500 metros, por lo que conviene estar en buena forma física. Se recomienda calzado de montaña, bastones, agua suficiente y protección solar. Muchos tramos no tienen sombra ni fuentes.

El sitio web oficial de la ruta ofrece mapas actualizados, alojamientos y variantes adaptadas a cada nivel. Los pueblos intermedios —como Montblanc, Rocallaura o Forès— son excelentes puntos para descansar, degustar productos locales y conocer la vida rural catalana.

Quien busca una experiencia más espiritual puede participar en rutas guiadas temáticas o en retiros monásticos en los monasterios activos. No es raro encontrar grupos que combinan el senderismo con la meditación o la fotografía, atraídos por la serenidad del entorno.

Clausura: patrimonio vivo y llamada a la experiencia

La Ruta del Cister no es solo un sendero de 100 kilómetros; es una lección viva de cómo historia y naturaleza pueden caminar juntas. En cada etapa, el viajero descubre un equilibrio entre lo humano y lo divino, entre la piedra trabajada y el viento que mueve los campos.

Caminar por estos caminos es viajar al siglo XII sin dejar el XXI. Es sentir el eco de los monjes, escuchar el repique de las campanas y mirar los mismos horizontes que inspiraron a reyes y campesinos. Es, en definitiva, una invitación a detenerse, respirar y dejarse transformar por el paisaje.

Al regresar a Poblet, el círculo se cierra. Pero algo cambia: quien ha recorrido la Ruta del Cister ya no ve la historia como un pasado lejano, sino como una presencia que continúa viva en los caminos, las piedras y los silencios.

¿Te atreves a recorrer el corazón medieval de Cataluña y descubrir sus cien kilómetros de eternidad?