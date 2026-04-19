Así es el pueblo de Cataluña que vive al borde de un abismo de lava y desafía la gravedad

Imagina caminar por un bosque donde el suelo que pisas es, en realidad, una lengua de lava petrificada. No es el escenario de una película de ciencia ficción, es el corazón de Girona.

La comarca de la Garrotxa se ha convertido en el destino magnético para quien busca algo más que aire puro. Aquí, la tierra rugió hace milenios y hoy nos regala un paisaje de una belleza casi irreal.

El abismo de piedra que desafía la gravedad

Si sufres de vértigo, prepárate. Existe un lugar llamado Castellfollit de la Roca que parece suspendido por hilos invisibles sobre un precipicio de 50 metros de altura.

Esta villa se asienta sobre una muralla basáltica única, formada por la superposición de dos coladas de lava de hace miles de años. (Sí, literalmente viven al límite del colapso volcánico).

Es el punto culminante de una ruta que serpentea al lado del río Fluvià. Sus casas, construidas con la propia piedra oscura del volcán, forman una silueta que es, probablemente, la más fotografiada de toda Cataluña.

Dato clave: La pared sobre la cual descansa el pueblo tiene más de un kilómetro de longitud. Es un gigante de piedra que vigila el valle y deja sin aliento a quien se acerca por primera vez.

Besalú: El túnel del tiempo existe

Pero antes de llegar al abismo, debemos cruzar el puente más famoso de Cataluña. El acceso a Besalú no es una simple entrada, es un viaje directo al siglo XI.

Sus torres de defensa y su trazado medieval te obligan a guardar el móvil y simplemente mirar. Pasear por el Call judío es descubrir uno de los pocos baños rituales (miqvé) que se conservan en la península.

No es solo turismo, es sumergirse en una atmósfera donde el tiempo se detuvo. La piedra cuenta historias de caballeros y mercaderes en cada esquina de la plaza del Prat de Sant Pere.

Olot: La ciudad que duerme sobre 4 volcanes

¿Te imaginas vivir en una capital con cuatro volcanes en pleno núcleo urbano? En Olot es la absoluta normalidad de sus vecinos.

El volcán Montsacopa eleva su cono perfecto en el centro de la ciudad. Puedes subir a su cráter y encontrar, para tu sorpresa, una ermita solitaria y las mejores vistas de la comarca.

Si quieres entender qué pasa bajo tus pies, el Espai Cràter es una parada obligatoria. Es un centro de vanguardia donde aprenderás sobre el fuego subterráneo desde el interior de un volcán real.

El milagro de la Fageda y el volcán con sorpresa

Ninguna visita está completa sin perderse en la Fageda d’en Jordà. Es un hayedo excepcional porque crece a una altitud inusual sobre una alfombra sinuosa de lava.

En otoño, el suelo se tiñe de ocres y el silencio se vuelve absoluto. Es el preludio perfecto para el plato fuerte: el volcán de Santa Margarida.

Después de una caminata entre árboles, el terreno se abre en un cráter de 400 metros de diámetro. Justo en el centro, como un milagro románico, aparece una pequeña ermita superviviente.

Consejo experto: No te vayas sin visitar el Croscat. Es el volcán más joven de la península y su «corte» lateral parece un pastel geológico de colores imposibles.

Gastronomía volcánica: El sabor de la ceniza

La tierra fértil de los volcanes produce tesoros que no encontrarás en ningún otro lugar. Aquí manda la cocina volcánica, un sello de identidad que apuesta por el producto local.

El protagonista indiscutible son los fesols de Santa Pau. Son judías blancas, diminutas y de piel casi inexistente que se deshacen en la boca.

Maridarlos con embutidos artesanales o trufas de la zona es la validación final de que este viaje ha valido cada kilómetro recorrido.

La Garrotxa no es solo un destino, es una dosis de energía telúrica que te reinicia el sistema. Pero cuidado, la magia de estos bosques engancha y podrías no querer volver al asfalto.

¿Tienes ya las botas preparadas para pisar fuego dormido?