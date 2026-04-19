Així és el poble de Catalunya que viu al borde d’un abisme de lava i desafía la gravetat

Imagina caminar per un bosc on el terra que trepitges és, en realitat, una llengua de lava petrificada. No és l’escenari d’una pel·lícula de ciència-ficció, és el cor de Girona.
La comarca de la Garrotxa s’ha convertit en la destinació magnètica per a qui busca alguna cosa més que aire pur. Aquí, la terra va rugir fa mil·lennis i avui ens regala un paisatge d’una bellesa gairebé irreal.
L’abisme de pedra que desafia la gravetat
Si pateixes de vertigen, prepara’t. Existeix un lloc anomenat Castellfollit de la Roca que sembla suspès per fils invisibles sobre un precipici de 50 metres d’alçada.
Aquesta vila s’assenta sobre una muralla basàltica única, formada per la superposició de dues colades de lava de fa milers d’anys. (Sí, literalment viuen al límit del col·lapse volcànic).
És el punt culminant d’una ruta que serpenteja al costat del riu Fluvià. Les seves cases, construïdes amb la pròpia pedra fosca del volcà, formen una silueta que és, probablement, la més fotografiada de tota Catalunya.
Dada clau: La paret sobre la qual descansa el poble té més d’un quilòmetre de longitud. És un gegant de pedra que vigila la vall i deixa sense alè a qui s’apropa per primer cop.
Besalú: El túnel del temps existeix
Però abans d’arribar a l’abisme, hem de creuar el pont més famós de Catalunya. L’accés a Besalú no és una simple entrada, és un viatge directe al segle XI.
Les seves torres de defensa i el seu traçat medieval t’obliguen a guardar el mòbil i simplement mirar. Passejar pel Call jueu és descobrir un dels pocs banys rituals (miqvé) que es conserven a la península.
No és només turisme, és submergir-se en una atmosfera on el temps es va aturar. La pedra explica històries de cavallers i mercaders a cada cantonada de la plaça del Prat de Sant Pere.
Olot: La ciutat que dorm sobre 4 volcans
T’imagines viure en una capital amb quatre volcans en ple nucli urbà? A Olot és l’absoluta normalitat dels seus veïns.
El volcà Montsacopa eleva el seu con perfecte al centre de la ciutat. Pots pujar al seu cràter i trobar-hi, per a la teva sorpresa, una ermita solitària i les millors vistes de la comarca.
Si vols entendre què passa sota els teus peus, l’Espai Cràter és una parada obligatòria. És un centre d’avantguarda on aprendràs sobre el foc subterrani des de l’interior d’un volcà real.
El miracle de la Fageda i el volcà amb sorpresa
Cap visita està completa sense perdre’s a la Fageda d’en Jordà. És una fageda excepcional perquè creix a una altitud inusual sobre una catifa sinuosa de lava.
A la tardor, el terra es tenyeix d’ocres i el silenci es torna absolut. És el preàmbul perfecte per al plat fort: el volcà de Santa Margarida.
Després d’una caminada entre arbres, el terreny s’obre en un cràter de 400 metres de diàmetre. Just al centre, com un miracle romànic, apareix una petita ermita supervivent.
Consell expert: No te’n vagis sense visitar el Croscat. És el volcà més jove de la península i el seu “tall” lateral sembla un pastís geològic de colors impossibles.
Gastronomia volcànica: El sabor de la cendra
La terra fèrtil dels volcans produeix tresors que no trobaràs en cap altre lloc. Aquí mana la cuina volcànica, un segell d’identitat que aposta pel producte local.
El protagonista indiscutible són els fesols de Santa Pau. Són mongetes blanques, diminutes i de pell gairebé inexistent que es desfan a la boca.
Maridar-los amb embotits artesanals o tòfones de la zona és la validació final que aquest viatge ha valgut cada quilòmetre recorregut.
La Garrotxa no és només una destinació, és una dosi d’energia tel·lúrica que et reseteja el sistema. Però alerta, la màgia d’aquests boscos enganxa i podries no voler tornar a l’asfalt.
Tens ja les botes preparades per trepitjar foc adormit?