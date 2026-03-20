Vila-seca es transforma amb la FiM en epicentre de la nova música amb 60 concerts en quatre dies

Si ets d’aquelles persones que sempre busquen música nova abans que es faci comercial, marca aquestes dates al calendari. No cal anar al Primavera Sound per trobar el proper gran talent de l’escena catalana.
Vila-seca es prepara per transformar-se, un any més, en el pulmó musical del sud de Catalunya. La FiM (Fira de Música Emergent i Familiar) torna amb una força que t’obligarà a moure els peus. (I el millor de tot: el teu pressupost no patirà).
No estem parlant d’un festivalet qualsevol. Durant quatre dies frenètics, la ciutat s’omplirà amb prop de 60 concerts que faran vibrar cada racó. És l’oportunitat d’or per dir allò de “jo els vaig veure abans que fossin famosos”.
L’aparador del talent que ve
La FiM s’ha consolidat com l’epicentre de la música nova. És el lloc on els programadors busquen les joies que ompliran les festes majors i les sales de concerts l’any que ve. Però per a nosaltres, és simplement un paradis musical.
La programació és una combinació guanyadora de propostes emergents i espectacles per a totes les edats. Des de pop electrònic fins a propostes més íntimes, hi ha un so esperant-te a cada escenari de la ciutat.
És important saber que la majoria de les propostes estan pensades per ser vibrants i accessibles. L’ambient que es respira als espais de la fira, com el Castell de Vila-seca, és d’aquells que et recarreguen les piles per a tota la setmana.
Una fira per a totes les oïdes
Un dels grans encerts de la FiM és la seva aposta per la música familiar. Però oblida’t de cançons infantils avorrides. Són espectacles de qualitat, amb una posada en escena que deixa amb la boca oberta tant els petits com els més grans.
La logística és senzilla i està pensada per al confort del públic. Els escenaris estan a prop els uns dels altres, permetent que puguis fer un “tastet” de diferents estils sense haver de caminar quilòmetres.
A més, l’impacte d’aquesta fira va més enllà del públic. Centenars de professionals del sector es donen cita aquí, convertint Vila-seca en un mercat d’idees i sons que defineix el futur de la nostra indústria musical.
El pla perfecte per fer turisme sonor
El que realment ens agrada de la FiM és com integra la música a la ciutat. Escenaris com el Celler de Vila-seca o l’Auditori Josep Carreras es converteixen en temples de la modernitat durant aquests quatre dies de maig.
Després de cada concert, la vida segueix a les terrasses de la vila. És el moment ideal per comentar la darrera descobriment musical amb una canya o un refresc, compartint la passió per la cultura en directe.
Si encara no has decidit què fer, deixa’t portar per la curiositat. La música en viu té una energia que no es pot explicar a través d’una pantalla, i a Vila-seca la tindràs a flor de pell.
Com a truc d’experta, et recomano que donis una ullada a la programació prèviament i reservis les teves entrades (tot i que moltes són gratuïtes, l’aforament vola). No voldràs quedar-te fora del concert del qual tothom parlarà l’endemà.
Cultura segura, fresca i necessària
En un món on tot sembla prefabricat, la FiM aposta per l’autenticitat. Donar suport a la música emergent és una inversió en la nostra cultura i, sincerament, un plaer per a les orelles que no et pots denegar.
La llei de la bona música és clara: si et fa sentir alguna cosa, val la pena. I t’asseguro que a Vila-seca sortiràs amb el cor ple de ritme i la llista de reproducció renovada. (Jo ja estic buscant allotjament).
Ja saps amb qui aniràs a descobrir el proper hit de l’estiu?