No són els Alps: és el poble català a menys de dues hores de Barcelona amb un dels paisatges més bonics

A vegades no cal creuar mitja Europa ni pagar un vol a Suïssa per sentir la immensitat de l’alta muntanya. Existeix un racó al Pirineu català on el paisatge trenca tots els esquemes: una plana infinita a més de 1.200 metres d’altitud que no té res a envejar als Alps.
Si busques un pla que combini aire pur, arquitectura amb història i una gastronomia que t’obligui a desabrochar-te el cinturó, tenim la destinació definitiva. A menys de dues hores de Barcelona, aquest poble és el secret més ben guardat per a qui necessita desconnectar de l’asfalt sense renunciar a la comoditat. (I sí, és tan bonic que sembla un decorat de cine).
Parlem de Puigcerdà, la vibrant capital de la Cerdanya. Un lloc on el temps sembla circular d’una altra manera i on un estany glaçat va ser capaç d’inspirar el mateix Carlos Ruiz Zafón per a una de les seves novel·les més cèlebres.
L’estany de Puigcerdà: un mirall al cor del Pirineu
El gran protagonista d’aquest municipi és, sens dubte, el seu estany artificial. Amb un perímetre de 540 metres, aquest mirall d’aigua envoltat de salzes i viles senyorials és el punt de trobada per excel·lència. Passejar per la Ruta dels Enamorats al capvespre és una d’aquelles experiències que et reconcilien amb el món.
Però no et deixis enganyar per la seva bellesa tranquil·la. Puigcerdà és una ciutat amb ànima i molta vida. En ser una gran plana elevada, la sensació d’amplitud visual és total, una cosa molt poc comuna a les valls tancades del Pirineu. Aquí la vista es perd entre cims que freguen els 3.000 metres.
És important saber que, a més del seu valor paisatgístic, Puigcerdà és la base logística perfecta per als amants de la neu. A només 20 minuts tens La Molina i Masella, amb més de 130 quilòmetres esquiables esperant-te per cremar adrenalina.
Història i literatura entre murs de pedra
Fundada al segle XII, aquesta vila va ser una peça estratègica a la frontera amb França. De la seva antiga muralla avui només en queda el record, però caminar pel seu centre històric és submergir-se en una trama de carrers que han vist passar segles de comerç i llegendes.
No pots marxar sense pujar al Campanar de Santa Maria. És el supervivent d’una església destruïda al segle XIX i avui ofereix les millors vistes panoràmiques de tota la comarca. Si t’agrada la cultura, el Museu Cerdà (ubicat en un antic convent) és una parada obligatòria i, a més, gratuïta.
Com a detall per als més curiosos, aquest poble és escenari clau a El joc de l’àngel de Zafón. Aquella imatge de l’estany cobert de gel que descriu l’autor no és ficció: és la màgia real que passa aquí cada hivern.
Gastronomia: del fricandó als arrossos de muntanya
A Puigcerdà es menja, i es menja molt bé. L’oferta gastronòmica és un homenatge al producte local de la Cerdanya. Si busques una cosa tradicional i contundent, locals com La Borda del Ceretà et conqueriran amb el seu fricandó o els seus arrossos a la llauna amb botifarra i ceps.
Per a un pla més informal però igualment deliciós, el TapaNyam ofereix una reinterpretació dels plats clàssics en format tapa, ideal per compartir després d’un matí de senderisme. Els preus solen oscil·lar entre els 30 i 40 euros per persona, una inversió més que justa per la qualitat que reps.
Si ets de les que no pot estar quieta, les rutes de senderisme són infinites. Des d’un passeig suau cap a Llívia fins a l’exigent ascensió al Puigpedrós (2.914 metres) per a les més esportistes. Hi ha un camí per a cada tipus de viatgera.
Com a truc d’experta, et diré que el mercat dominical és el moment perfecte per comprar formatges i embotits de la zona. És el souvenir més honest i saborós que et pots emportar a casa.
L’escapada intel·ligent que necessites ara
A vegades ens obsessionem amb destinacions exòtiques quan l’excel·lència turística està a un dipòsit de gasolina de distància. Puigcerdà és la barreja perfecta de natura salvatge, serveis de ciutat i un patrimoni històric que t’atrapa des del primer minut.
La llei del bon viatger diu que cal visitar la Cerdanya almenys un cop a cada estació. Veure com canvia el color de l’estany del verd intens al blanc neu és un espectacle que no té preu. (Avisada quedes).
