Luxe silenciós: per què Mónica Naranjo ha triat aquest poble català tan exclusiu com el seu refugi

Si alguna vegada t’has preguntat on desconnecta una de les veus més potents i mediàtiques del nostre país quan s’apaguen els focus, la resposta no és en una illa perduda del Carib. És molt més a prop del que imagines, en un racó de la costa catalana que combina discreció, luxe i una qualitat de vida que pocs es poden permetre.
Mónica Naranjo ha fet de Sant Andreu de Lavaneres el seu particular búnquer contra l’estrès. No és casualitat. Aquest municipi del Maresme, a poc més de mitja hora de Barcelona, s’ha convertit en el destí fetitxe d’aquells que busquen un refugi lluny del soroll mediàtic, però sense renunciar a totes les comoditats d’una vida d’alt estatus. (Sí, nosaltres també estem mirant preus de cases per allà).
La màgia de Sant Andreu de Lavaneres
Què fa que aquest lloc sigui tan irresistible? Sant Andreu de Lavaneres no és el típic poble costaner que s’omple de turistes tan bon punt surt el primer raig de sol. És un lloc que es fa respectar. La seva arquitectura, que barreja masies centenàries amb impressionants viles modernes, crea un ambient de pau que es respira només baixar del cotxe.
El poble té una joia que és el somni de qualsevol amant de la navegació i el bon viure: el port esportiu del Balís. És aquí on es concentra gran part de la vida social més selecta. Imagina una tarda d’estiu, una brisa suau i la tranquil·litat de saber que ningú no et molestarà mentre gaudeixes d’una posta de sol d’escàndol. Això és, precisament, el que ha captivat la cantant.
Si visites Lavaneres, no pots marxar sense tastar els famosos pèsols de la zona. És un producte amb un prestigi gastronòmic tan alt que té les seves pròpies jornades. Menjar bé aquí no és una opció, és una religió.
Privacitat: l’actiu més valuós
En el món de les grans celebritats, la privacitat és un bé escàs i caríssim. En aquest enclavament català, les propietats estan dissenyades per protegir la intimitat. Parlem de xalets amb àmplies parcel·les, seguretat perimetral i una vegetació que actua com a escut natural davant les mirades curioses. És el lloc perfecte per als que, com la Mónica, necessiten un entorn segur per crear, descansar i carregar piles.
La ubicació estratègica d’aquest poble és un altre dels seus grans atractius. Tens la muntanya del Montseny a un pas i el Mediterrani als teus peus. Aquesta combinació permet portar un estil de vida saludable que és l’enveja de qualsevol habitant d’una gran capital europea. És l’equilibri perfecte entre la feina exigent i un retir que sembla tret d’una revista de decoració.
És una destinació per a totes les butxaques?
Siguem sincers: l’exclusivitat té un preu. Sant Andreu de Lavaneres figura sistemàticament en les llistes dels municipis amb la renda per càpita més alta de Catalunya. Això no vol dir que no puguis fer-hi una passejada, gaudir de les seves rutes per la muntanya o delectar-te amb la seva oferta gastronòmica, però és innegable que el nivell de vida aquí és de primera categoria.
L’oferta d’activitats és àmplia, des de camps de golf de nivell professional fins a rutes de senderisme que et porten a miradors naturals amb vistes al mar que et deixaran sense alè. Mónica Naranjo no ha triat aquest lloc només per la seva estètica, sinó per la pau mental que es respira en cadascun dels seus carrers. És el tipus de lloc on el temps sembla passar més lent.
Si alguna vegada has somiat despertar-te en un lloc on l’únic soroll sigui el dels ocells i el suau murmuri del mar a la llunyania, Lavaneres és la teva resposta. Al final, no es tracta d’on viu una celebritat, sinó d’entendre per què tria aquest lloc per protegir el que té de més valuós: el seu temps.
Després de conèixer el que ofereix aquest racó secret del Maresme, entens ara per què la diva ha arrelat aquí? De vegades, la veritable cura per al ritme frenètic de la indústria musical no és un retir espiritual a l’Àsia, sinó una casa amb vistes al mar en un poble on la tranquil·litat és la norma.