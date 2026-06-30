Luxe silencioso: por qué Mónica Naranjo ha elegido este pueblo catalán tan exclusivo como su refugio

Si alguna vez te has preguntado dónde desconecta una de las voces más potentes y mediáticas de nuestro país cuando se apagan los focos, la respuesta no está en una isla perdida del Caribe. Está mucho más cerca de lo que imaginas, en un rincón de la costa catalana que combina discreción, lujo y una calidad de vida que pocos se pueden permitir.

Mónica Naranjo ha hecho de Sant Andreu de Lavaneres su particular búnker contra el estrés. No es casualidad. Este municipio del Maresme, a poco más de media hora de Barcelona, se ha convertido en el destino fetiche de aquellos que buscan un refugio lejos del ruido mediático, pero sin renunciar a todas las comodidades de una vida de alto estatus. (Sí, nosotros también estamos mirando precios de casas por allí).

La magia de Sant Andreu de Lavaneres

¿Qué hace que este lugar sea tan irresistible? Sant Andreu de Lavaneres no es el típico pueblo costero que se llena de turistas en cuanto sale el primer rayo de sol. Es un lugar que se hace respetar. Su arquitectura, que mezcla masías centenarias con impresionantes villas modernas, crea un ambiente de paz que se respira solo al bajar del coche.

El pueblo tiene una joya que es el sueño de cualquier amante de la navegación y el buen vivir: el puerto deportivo del Balís. Es aquí donde se concentra gran parte de la vida social más selecta. Imagina una tarde de verano, una brisa suave y la tranquilidad de saber que nadie te molestará mientras disfrutas de una puesta de sol de escándalo. Esto es, precisamente, lo que ha cautivado a la cantante.

Si visitas Lavaneres, no puedes marcharte sin probar los famosos guisantes de la zona. Es un producto con un prestigio gastronómico tan alto que tiene sus propias jornadas. Comer bien aquí no es una opción, es una religión.

Privacidad: el activo más valioso

En el mundo de las grandes celebridades, la privacidad es un bien escaso y carísimo. En este enclave catalán, las propiedades están diseñadas para proteger la intimidad. Hablamos de chalets con amplias parcelas, seguridad perimetral y una vegetación que actúa como escudo natural ante las miradas curiosas. Es el lugar perfecto para aquellos que, como Mónica, necesitan un entorno seguro para crear, descansar y recargar pilas.

La ubicación estratégica de este pueblo es otro de sus grandes atractivos. Tienes la montaña del Montseny a un paso y el Mediterráneo a tus pies. Esta combinación permite llevar un estilo de vida saludable que es la envidia de cualquier habitante de una gran capital europea. Es el equilibrio perfecto entre el trabajo exigente y un retiro que parece sacado de una revista de decoración.

¿Es un destino para todos los bolsillos?

Seamos sinceros: la exclusividad tiene un precio. Sant Andreu de Lavaneres figura sistemáticamente en las listas de los municipios con la renta per cápita más alta de Cataluña. Esto no significa que no puedas dar un paseo, disfrutar de sus rutas por la montaña o deleitarte con su oferta gastronómica, pero es innegable que el nivel de vida aquí es de primera categoría.

La oferta de actividades es amplia, desde campos de golf de nivel profesional hasta rutas de senderismo que te llevan a miradores naturales con vistas al mar que te dejarán sin aliento. Mónica Naranjo no ha elegido este lugar solo por su estética, sino por la paz mental que se respira en cada una de sus calles. Es el tipo de lugar donde el tiempo parece pasar más lento.

Si alguna vez has soñado despertarte en un lugar donde el único ruido sea el de los pájaros y el suave murmullo del mar en la lejanía, Lavaneres es tu respuesta. Al final, no se trata de dónde vive una celebridad, sino de entender por qué elige este lugar para proteger lo que tiene de más valioso: su tiempo.

Después de conocer lo que ofrece este rincón secreto del Maresme, ¿entiendes ahora por qué la diva ha arraigado aquí? A veces, la verdadera cura para el ritmo frenético de la industria musical no es un retiro espiritual en Asia, sino una casa con vistas al mar en un pueblo donde la tranquilidad es la norma.