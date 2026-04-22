El restaurant favorit de Karlos Arguiñano està amagat en un poble medieval: «Es menja com al cel»

Quan el cuiner més famós de la televisió dicta sentència, el món de la gastronomia s’atura a escoltar. Karlos Arguiñano ho té clar: existeix un racó a Espanya on la senzillesa frega la perfecció i on, segons les seves pròpies paraules, “s’hi menja com al cel”.
Lluny de les estovalles de fil i les escumes de nitrogen, el xef basc ha posat el foc en un petit establiment familiar amagat en un poble de La Rioja. (I sí, si Arguiñano diu que és de deu, és que és de deu).
Fuenmayor: El mapa del tresor d’Arguiñano
El restaurant en qüestió es diu Alameda i està ubicat a Fuenmayor, una localitat que respira vi per cadascun dels seus costats. En ple cor de la Denominació d’Origen Qualificada Rioja, aquest local s’ha convertit en el “quarter general” d’Arguiñano quan busca autenticitat.
Els responsables d’aquesta màgia són Esther Álvarez i Tomás Fernández. Ella, una cuinera que domina els temps del guisat tradicional; ell, un mestre de la brasa que ha elevat la graella a la categoria d’art. “A tots els que he portat a l’Alameda, tots han tornat”, confessa el xef amb orgull.
El que fa especial aquest lloc no és el luxe impostat, sinó la seva cuina de mercat. Aquí no hi ha una carta rígida que duri tot l’any; aquí mana el que la terra de La Rioja decideix regalar cada matí.
La graella com a religió
Si entres a l’Alameda, el primer que atraparà els teus sentits és l’aroma de la llenya. La graella és l’ànima del local i està a la vista de tothom, marcant el ritme frenètic dels serveis. És l’orgull del Tomás i el motiu pel qual comensals de tota Espanya peregrinen fins a aquest poble.
Encara que els peixos salvatges com el reig, el besuc o el clatell de lluç surten de les brases amb una textura insultant, el vertader reclam és la seva mitjana (chuleta). És el plat estrella, la joia de la corona que Arguiñano recomana sense parpellejar juntament amb les clàssiques costelletes de xai al sarment.
Però alerta, que no tot és carn. El restaurant destaca pels seus plats “fora de carta”: espàrrecs naturals que semblen mantega, tòfona negra, bolets acabats de collir o les famoses “piparras” de l’horta de La Rioja.
Per acabar la feina, les postres segueixen la mateixa línia d’honestedat: una tarta cremosa de formatge que ja és viral, torrija caramel·litzada o un coulant de xocolata per als més llaminers.
Molt més que un àpat: Història i vi
Visitar l’Alameda és l’excusa perfecta per descobrir Fuenmayor. El poble és un laberint d’història on destaca la Font dels Set Canons del segle XVI i el majestuós Palau dels Marquesos de Terán.
Sota els seus carrers s’amaguen calats tradicionals i més d’una trentena de cellers. És l’entorn ideal per a una escapada de cap de setmana on el bon menjar i el bon beure es donen la mà de forma natural.
El Restaurant Alameda és, en definitiva, un refugi de veritat gastronòmica. És la demostració que amb producte de proximitat, una tècnica precisa i molt de foc, es pot assolir la glòria culinària.
Si tens pensat deixar-te caure per La Rioja aviat, fes cas al mestre Arguiñano. Reserva amb temps, perquè després d’aquest secret a veus, les taules volaran.
