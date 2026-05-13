El refugi secret de Macarena Gómez a Catalunya: reforma un molí del segle XVII en una zona que anomena “Nàrnia”

Buscant la pau que la terra ofereix quan la fama esdevé una càrrega, Macarena Gómez ha decidit abandonar l’agitació de Madrid. L’actriu, coneguda per la seva mirada magnètica i els seus papers intensos, s’ha refugiat en un racó que defineix com la nostra Nàrnia particular, un lloc envoltat de pedres centenàries on un riu passa just per sota del seu saló.
No parlem d’una casa de camp qualsevol. Es tracta d’un molí del segle XVII situat al cor d’una de les comarques més belles de Catalunya. (Sí, nosaltres també estem ja buscant vols i cases rurals per la zona).
El tresor ocult de l’Alt Empordà
El destí que ha cautivat l’actriu i el seu marit, Aldo Comas, és l’Alt Empordà. Concretament, els seus passos els han portat a les immediacions de Boadella i les Escaules, un municipi on el silenci només el trenca l’aigua. Per què aquesta zona? L’Empordà té aquest magnetisme especial. És una barreja perfecta entre la rusticitat de la pedra i la proximitat d’una Costa Brava que, en aquest punt, encara se sent salvatge i autèntica.
Macarena buscava un canvi de vida radical. I l’ha trobat en aquest antic molí fariner que portava dècades esperant que algú li retornés la vida. És una construcció que respira història a cada racó. El molí no és només un habitatge; és una peça d’enginyeria hidràulica del segle XVII rehabilitada amb un gust exquisit per mantenir la seva essència original.
Una reforma amb ànima (i molta paciència)
Reformar un edifici de 400 anys d’antiguitat no és tasca fàcil. Requereix respecte pels materials nobles i una visió clara de com integrar la modernitat sense carregar-se el passat. La parella ha apostat per mantenir les parets de pedra vista i les bigues de fusta originals. El resultat és una llar càlida, on l’estil bohemi de la Macarena i l’Aldo encaixa com un guant amb l’arquitectura medieval.
El gran protagonista de la casa és, sens dubte, el pas de l’aigua. L’estructura original del molí s’ha respectat de tal manera que la connexió amb l’entorn natural és total. És un luxe sensorial que pocs poden permetre’s avui dia. Per a la Macarena, aquest lloc és la seva desconnexió necessària. Aquí no hi ha catifes vermelles, només el verd intens del bosc català i la tranquil·litat d’una comarca que viu a un altre ritme.
Per què hauries de visitar Boadella i les Escaules?
Si la decisió de Macarena Gómez t’ha fet enveja de la bona, has de saber que aquesta zona és un secret a veus entre els amants del turisme slow. El poble de Boadella conserva aquest aire medieval que sembla tret d’una pel·lícula. Els seus carrers estrets i la seva església de Sant Cecili són parades obligatòries per entendre per què la parella es va enamorar del lloc a primera vista.
A més, l’entorn ofereix rutes de senderisme que et porten directament a les Gorgues de les Escaules. Són salts d’aigua naturals on el bany és gairebé una experiència religiosa (especialment si hi vas abans que arribi el gran turisme d’estiu).
És el lloc ideal per a aquells que busquen privadesa extrema. En aquestes terres, als veïns no els importa quantes sèries hagis protagonitzat; el que importa és si cuides la terra i respectes el silenci de la vall.
La tendència de la tornada al camp
Això de la Macarena no és un cas aïllat. Cada vegada són més els famosos que fugen de les grans ciutats per rehabilitar patrimoni històric oblidat. Catalunya està plena d’aquests paradisos perduts que només necessiten una segona oportunitat. L’Alt Empordà s’ha convertit en el refugi d’artistes, escriptors i ara, de la nostra actriu més carismàtica.
Viure en un molí del segle XVII sona a conte de fades, però és una realitat per a ells. Han creat un ecosistema on conviuen els seus animals, el seu art i la seva família, lluny del soroll mediàtic. Dada a tenir en compte: La zona està experimentant un ressò turístic gràcies a aquestes rehabilitacions, així que si planeges una escapada, millor reserva amb antelació.
Un refugi que inspira
Diuen que els espais que habitem acaben per influir en la nostra creativitat. No ens estranyaria gens veure una Macarena Gómez molt més connectada amb la natura en els seus propers projectes.
La seva “Nàrnia” particular és la prova que es pot tenir tot: una carrera d’èxit i un racó secret on el mòbil no té cobertura (o almenys, on no importa si no en té).
Al final, la verdadera riquesa no és el glamur, sinó tenir un lloc on escoltar el riu mentre et prens el primer cafè del matí. Tu també et mudaries a un molí perdut a l’Empordà si poguessis? Nosaltres ja tenim la maleta mig feta.