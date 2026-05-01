El refugio secreto de Macarena Gómez en Cataluña: reforma un molino del siglo XVII en una zona que llama «Narnia»

A veces, la fama pesa demasiado y el cuerpo pide tierra. O mejor dicho, pide paz, piedras centenarias y un río que pase justo por debajo de tu salón.

Esto es exactamente lo que ha encontrado Macarena Gómez. La actriz, conocida por sus papeles intensos y su mirada magnética, ha decidido alejarse de los focos de Madrid para refugiarse en un rincón que ella misma define como nuestra Narnia particular.

No hablamos de una casa de campo cualquiera. Se trata de un molino del siglo XVII situado en el corazón de una de las comarcas más bellas de Cataluña. (Sí, nosotros también estamos ya buscando vuelos y casas rurales por la zona).

El tesoro oculto del Alt Empordà

El destino que ha cautivado a la actriz y a su marido, Aldo Comas, es el Alt Empordà. Concretamente, sus pasos los han llevado a las inmediaciones de Boadella i les Escaules, un municipio donde el silencio solo lo rompe el agua.

¿Por qué esta zona? El Empordà tiene ese magnetismo especial. Es una mezcla perfecta entre la rusticidad de la piedra y la proximidad de una Costa Brava que, en este punto, aún se siente salvaje y auténtica.

Macarena buscaba un cambio de vida radical. Y lo ha encontrado en este antiguo molino harinero que llevaba décadas esperando que alguien le devolviera la vida. Es una construcción que respira historia en cada rincón.

El molino no es solo una vivienda; es una pieza de ingeniería hidráulica del siglo XVII rehabilitada con un gusto exquisito para mantener su esencia original.

Una reforma con alma (y mucha paciencia)

Reformar un edificio de 400 años de antigüedad no es tarea fácil. Requiere respeto por los materiales nobles y una visión clara de cómo integrar la modernidad sin cargarse el pasado.

La pareja ha apostado por mantener las paredes de piedra a la vista y las vigas de madera originales. El resultado es un hogar cálido, donde el estilo bohemio de Macarena y Aldo encaja como un guante con la arquitectura medieval.

El gran protagonista de la casa es, sin duda, el paso del agua. La estructura original del molino se ha respetado de tal manera que la conexión con el entorno natural es total. Es un lujo sensorial que pocos pueden permitirse hoy en día.

Para Macarena, este lugar es su desconexión necesaria. Aquí no hay alfombras rojas, solo el verde intenso del bosque catalán y la tranquilidad de una comarca que vive a otro ritmo.

¿Por qué deberías visitar Boadella i les Escaules?

Si la decisión de Macarena Gómez te ha dado envidia de la buena, has de saber que esta zona es un secreto a voces entre los amantes del turismo slow.

El pueblo de Boadella conserva ese aire medieval que parece sacado de una película. Sus calles estrechas y su iglesia de Sant Cecili son paradas obligatorias para entender por qué la pareja se enamoró del lugar a primera vista.

Además, el entorno ofrece rutas de senderismo que te llevan directamente a las Gorgues de les Escaules. Son saltos de agua naturales donde el baño es casi una experiencia religiosa (especialmente si vas antes de que llegue el gran turismo de verano).

Es el lugar ideal para aquellos que buscan privacidad extrema. En estas tierras, a los vecinos no les importa cuántas series hayas protagonizado; lo que importa es si cuidas la tierra y respetas el silencio del valle.

La tendencia del regreso al campo

Esto de Macarena no es un caso aislado. Cada vez son más los famosos que huyen de las grandes ciudades para rehabilitar patrimonio histórico olvidado.

España está llena de estos paraísos perdidos que solo necesitan una segunda oportunidad. El Alt Empordà se ha convertido en el refugio de artistas, escritores y ahora, de nuestra actriz más carismática.

Vivir en un molino del siglo XVII suena a cuento de hadas, pero es una realidad para ellos. Han creado un ecosistema donde conviven sus animales, su arte y su familia, lejos del ruido mediático.

Dato a tener en cuenta: La zona está experimentando un auge turístico gracias a estas rehabilitaciones, así que si planeas una escapada, mejor reserva con antelación.

Un refugio que inspira

Dicen que los espacios que habitamos acaban por influir en nuestra creatividad. No nos extrañaría nada ver una Macarena Gómez mucho más conectada con la naturaleza en sus próximos proyectos.

Su «Narnia» particular es la prueba de que se puede tener todo: una carrera de éxito y un rincón secreto donde el móvil no tiene cobertura (o al menos, donde no importa si no tiene).

Al final, la verdadera riqueza no es el glamour, sino tener un lugar donde escuchar el río mientras tomas el primer café de la mañana.

¿Tú también te mudarías a un molino perdido en el Empordà si pudieras? Nosotros ya tenemos la maleta medio hecha.