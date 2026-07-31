El castell templari més ben conservat d’Espanya: del segle XII, va ser llar de monjos guerrers i ideal per a una escapada

Lleida sol passar desapercebuda als mapes de viatge més massificats (sí, nosaltres també cometem l’error de buscar sempre platja). Però la realitat amasta veritables tresors monumentals.
Si busques una escapada diferent, allunyada de les aglomeracions i amb una càrrega històrica brutal, has d’apuntar aquest nom a la teva agenda de seguida.
La fortalesa dels monjos guerrers
Parlem de l’impressionant Castell de Gardeny, una autèntica joia arquitectònica aixecada al segle XII sobre un tossal estratègic de Lleida. (I creu-nos, les vistes des de dalt et deixen sense alient).
Aquest complex no és un castell qualsevol. Va ser la llar dels temuts i fascinants monjos guerrers de l’Orde del Temple, els quals van participar activament en la conquesta cristiana de la zona el 1149.
La Encomanda de Gardeny va arribar a ser una de les més poderoses de la Corona d’Aragó. No et perdis la seva maqueta al pati per entendre com vivien realment.
Al llarg dels segles XVII i XVIII, el recinte va patir profundes transformacions militars, afegint baluards i fossats que avui conviuen amb l’essència romànica original.
Què descobriràs a la teva visita
El recorregut pel recinte emmurallat et porta directe a la Torre del Comendador, un espai equipat amb recursos audiovisuals que expliquen la vida monàstica i militar de l’època.
A la planta baixa es conserva un al·lucinant dipòsit d’aigua antic, dissenyat amb una base inclinada mil·limètrica per facilitar les tasques de neteja dels cavallers.
El brot d’or el posa l’església romànica de Santa Maria, un temple de sobrietat extrema que amaga valuoses pintures medievals descobertes després de capes de guix als anys vuitanta.
¿Sabies que aquest enclavament combina història pura, zero massificació turística i una ubicació perfecta a tocar de qualsevol punt de Catalunya?
Prepara les maletes i planeja aquesta escapada abans que tothom descobreixi aquest secret medieval. La teva butxaca i el teu Instagram t’ho van a agrair.