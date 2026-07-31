El castillo templario mejor conservado de España: del siglo XII, fue hogar de monjes guerreros e ideal para una escapada

Lleida suele pasar desapercibida en los mapas de viaje más masificados (sí, nosotros también cometemos el error de buscar siempre playa). Pero la realidad alberga verdaderos tesoros monumentales.

Si buscas una escapada diferente, alejada de las aglomeraciones y con una carga histórica brutal, debes apuntar este nombre en tu agenda de inmediato.

La fortaleza de los monjes guerreros

Hablamos del impresionante Castillo de Gardeny, una auténtica joya arquitectónica levantada en el siglo XII sobre una colina estratégica de Lleida. (Y créenos, las vistas desde arriba te dejan sin aliento).

Este complejo no es un castillo cualquiera. Fue el hogar de los temidos y fascinantes monjes guerreros de la Orden del Temple, quienes participaron activamente en la conquista cristiana de la zona en el 1149.

La Encomienda de Gardeny llegó a ser una de las más poderosas de la Corona de Aragón. No te pierdas su maqueta en el patio para entender cómo vivían realmente.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el recinto sufrió profundas transformaciones militares, añadiendo baluartes y fosos que hoy conviven con la esencia románica original.

¿Qué descubrirás en tu visita?

El recorrido por el recinto amurallado te lleva directo a la Torre del Comendador, un espacio equipado con recursos audiovisuales que explican la vida monástica y militar de la época.

En la planta baja se conserva un alucinante depósito de agua antiguo, diseñado con una base inclinada milimétrica para facilitar las tareas de limpieza de los caballeros.

@pasea_madrid Templarios, cruzadas… el Castillo de Gardeny de Lleida es un antiguo castillo templario de casi mil años de antigüedad que te hará viajar a la edad media. Forma parte de la Red de Patrimonio Historico y durante la visita, niños y mayores podrán convertirse en caballeros de la Orden del Temple por un día. A veces caballeros, otras, campesinos o escribas y es que en la casa de los templarios había que administrar las tierras y trabajarlas. Este y muchos otros monumentos de nuestro país forman parte de la Red de Patrimonio Histórico Vídeo en colaboración con la Red de Patrimonio Histórico ♬ Medieval fantasy foreign drama OP style(1550554) – mountaintop

El toque de oro lo pone la iglesia románica de Santa María, un templo de sobriedad extrema que esconde valiosas pinturas medievales descubiertas tras capas de yeso en los años ochenta.

¿Sabías que este enclave combina historia pura, cero masificación turística y una ubicación perfecta cerca de cualquier punto de Cataluña?

Prepara las maletas y planea esta escapada antes de que todos descubran este secreto medieval. Tu bolsillo y tu Instagram te lo van a agradecer.