El castell militar més gran d’Europa: la joia arquitectònica que ha marcat la història i el patrimoni de Catalunya

Al cor d’una ciutat empordanesa, s’alça una construcció colossal que ha vist passar segles de guerres, canvis polítics i moments decisius per a la història de Catalunya. Entre murs imponents i fossats profunds, guarda secrets de batalles i records d’estratègies militars que van definir fronteres. Avui, aquest gegant de pedra no només és un vestigi del passat, sinó també un punt de trobada per a la cultura i la memòria col·lectiva.
Les 9 platges secretes de la Costa Brava que els locals no volen que conegui ningú, especialment si ets de Barcelona
Ni Pals ni Peratallada: el poble medieval menys massificat de l’Empordà que manté viva l’autèntica essència de la Costa Brava
Un gegant de pedra a l’Empordà
Construït al segle XVIII després de la Pau dels Pirineus, aquest gegant militar va néixer amb la missió de reforçar la frontera amb França. Amb més de 32 hectàrees i un perímetre superior als tres quilòmetres, la seva magnitud continua deixant bocabadats a historiadors i visitants.
L’obra va ser dirigida per l’enginyer Juan Martín Cermeño i segueix els principis més avançats de l’arquitectura defensiva de l’època. Disposa de sis baluards, fossats profunds, corns i cisternes capaces d’emmagatzemar fins a nou milions de litres d’aigua, garantint l’autosuficiència durant setges llargs. El 1753 es van iniciar les obres, i tot i que estava operatiu el 1766, no es va acabar completament fins al 1892.
En el seu moment de màxima esplendor, podia allotjar 6.000 soldats, més de 200 canons i 500 cavalls, així com provisions per a 10.000 persones durant un any. Cada passadís, plaça d’armes i magatzem estava pensat per resistir i per mantenir viva la fortalesa, fins i tot en les condicions més adverses.
Castell de Sant Ferran: més que un bastió militar
Amb el pas dels segles, la funció d’aquesta construcció ha anat evolucionant. Va servir com a caserna militar, presó i, el 1939, va ser l’última seu del Govern de la República abans de l’exili. Aquest episodi va marcar per sempre la seva història i la seva memòria.
Des de 1996, les portes del castell s’obren al públic, convertint-lo en un espai de cultura i turisme. Avui, les seves estances acullen exposicions, concerts, visites teatralitzades i esdeveniments educatius que permeten descobrir la seva història d’una manera immersiva. Caminar per les seves galeries subterrànies o veure de prop les cisternes gegants és com viatjar en el temps.
Un referent cultural de Catalunya
Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, el castell és un símbol de la identitat catalana. No només representa el passat militar, sinó que també és un punt clau per reflexionar sobre el patrimoni i la seva conservació.
Les autoritats locals i regionals impulsen la seva restauració constant, conscients de la seva importància com a motor turístic per a l’Alt Empordà. La seva ubicació, a només uns minuts del Museu Dalí de Figueres i a poca distància de la Costa Brava, el converteix en una parada obligada per als qui volen combinar art, història i paisatge.
Turisme, història i futur
El castell no viu només del passat. Cada any, es programen festivals, recreacions històriques i activitats familiars que l’omplen de vida. Aquesta oferta cultural atrau tant als apassionats de la història com als qui busquen una experiència diferent a la Costa Brava.
El repte és mantenir l’equilibri entre preservar l’estructura i fer-la accessible. Per això, moltes de les visites es fan en grup reduït i amb guies especialitzats, que expliquen curiositats i detalls que no apareixen als llibres d’història.
Una experiència que va més enllà de les muralles
Visitar aquest lloc és més que contemplar unes muralles impressionants. És sentir el pes dels segles, imaginar els soldats patrullant, escoltar l’eco dels cascs dels cavalls o el murmuri de les ordres donades en plena batalla.
El silenci actual dels fossats contrasta amb la bulliciosa activitat d’altres temps. Les vistes des de la part alta permeten entendre la seva posició estratègica, dominant la plana de l’Empordà i amb la mirada posada al mar i als Pirineus.
Consells per gaudir-ne al màxim
Si decideixes visitar-lo, et recomano reservar una visita guiada per accedir a zones restringides, com les cisternes subterranies o les galeries de defensa. Porta calçat còmode, ja que el recorregut és ampli, i una càmera, perquè cada racó mereix ser immortalitzat.
I si vols completar l’experiència, combina la visita amb un passeig pel centre de Figueres, on podràs gaudir de la gastronomia local o visitar altres punts d’interès com el Museu Dalí o el Museu del Joguet.
El castell que guarda segles d’història
Aquest no és només el castell militar més gran d’Europa: és un llibre obert de pedra que explica, amb cada mur i cada volta, la història de Catalunya. És un lloc on el passat i el present es donen la mà, i on cada visitant es converteix en part de la seva història viva.
I tu, ja has trepitjat les muralles d’aquest gegant empordanès? Si encara no ho has fet, prepara’t per descobrir un espai únic que combina majestuositat, història i una bellesa que només el temps pot haver modelat.