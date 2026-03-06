El castell de l’Empordà que Dalí no va poder comprar: el secret de pedra que enamora les estrelles

Hi ha llocs que tenen un imant invisible. Pedres que guarden secrets de segles i que, de cop, es converteixen en l’objecte de desig dels genis més grans de la nostra història.
Segur que has passejat pel Baix Empordà pensant que ho havies vist tot. Però hi ha un racó, un castell alçat sobre un turó, que va fer que el mateix Salvador Dalí perdés la son (i gairebé la cartera).
El caprici que Dalí mai va poder tenir
Parlem de l’imponent Castell d’Empordà. Una fortalesa del segle XIV que sembla treta d’un somni febril de cavalleria. El més curiós és que Dalí, en la seva etapa de màxima esplendor, va voler regalar-lo a la seva musa, Gala.
Diuen les males llengües (i els documents històrics) que l’artista va intentar comprar-lo pagant amb obres d’art. Sí, tal com ho llegeixes. Però el propietari de llavors, un home amb els peus a terra, va preferir els diners en efectiu.
El rebuig va ser tan sonat que Dalí va acabar comprant el castell de Púbol. A vegades, un “no” a temps crea una llegenda encara més gran per al qui es queda (i nosaltres n’estem encantades).
Aquell desaire va convertir el Castell d’Empordà en quelcom més que un monument. El va transformar en una icona d’exclusivitat. Un lloc que no es podia comprar només amb fama, sinó que exigia respecte per la seva pròpia història.
Arquitectura que atura el temps
Quan creues el llindar d’aquest castell, el soroll del món modern desapareix. No és només pedra i morter. És una experiència sensorial que barreja el gòtic català amb el luxe més absolut del segle XXI.
Les seves muralles ho han vist passar tot. Des de batalles medievals fins a les festes més sofisticades de la jet-set internacional. El que veiem avui és el resultat d’una restauració minuciosa que ha respectat cada arc i cada espitllera.
El que ens torna boges d’aquest lloc és com han aconseguit integrar detalls de disseny contemporani sense trencar la màgia. És l’equilibri perfecte entre el rústic i el refinat que tant busquem en les nostres escapades.
Moments de pel·lícula a Girona
Si aquest castell parlés, ens comptaria secrets que farien tremolar les revistes del cor. Ha estat l’escenari de bodes de somni i trobades d’alt nivell que mai surten a les notícies (o almenys, no amb tots els detalls).
La llum de la posta de sol sobre l’Empordà, vista des de les seves torres, té un color especial. És aquell to daurat rosat que només existeix en aquesta zona de Catalunya i que et fa sentir, per uns minuts, la mestressa de tota la vall.
Però no t’equivoquis, no és només per a esdeveniments de gala. El Castell d’Empordà s’ha reinventat com un hotel boutique on el luxe no és ostentació, sinó silenci i bon gust. És el lloc on amagar-se quan el món pesa massa.
Compte: un cop tastes l’esmorzar a la seva terrassa amb vistes a la vall, qualsevol altre cafè a la ciutat et semblarà un càstig. Avisada estàs, perquè l’experiència crea addicció immediata.
El secret millor guardat: la seva gastronomia
No podem parlar d’aquest castell sense esmentar el que passa als seus fogons. Aquí el producte de l’horta de Girona es tracta amb una delicadesa gairebé religiosa. És cuina de proximitat, però amb un gir d’autor que et fa explotar el cap.
Cada plat busca explicar la història del territori. Des de l’oli d’oliva de la zona fins als vins amb denominació d’origen Empordà que omplen les copes. És una immersió total en la cultura catalana a través del paladar.
I és que, al cap i a la fi, el veritable luxe no és dormir entre murs de pedra de fa set-cents anys. El veritable luxe és assaborir el temps que s’atura mentre observes l’horitzó infinit de camps d’oliveres i xiprers.
Per què visitar-lo ara?
La tendència del turisme de desconnexió està més forta que mai. Ja no busquem hotels massificats, busquem llocs amb ànima. I el Castell d’Empordà en té tanta que gairebé pots sentir-la xiuxiuejar pels passadissos.
A més, la zona està vivint un renacimiento cultural increïble. Museus, rutes ciclistes i pobles medievals com Pals o Peratallada estan a tocar. És l’epicentre del que molts anomenen la “Toscana Catalana”.
Si decideixes anar-hi, fes-ho amb els ulls oberts i el mòbil carregat, perquè cada cantonada és una postal d’Instagram. Però, sobretot, fes-ho per entendre per què un geni com Dalí va estar disposat a donar els seus millors quadres per passar-hi les nits.
És una inversió en records dels que no s’esborren. És, sencillament, el lloc on l’art i la vida van decidir donar-se la mà per sempre. Una decisió intel·ligent per a qualsevol cap de setmana que necessiti un toc de màgia.
T’imagines despertant a la mateixa torre que va desitjar el pintor més excèntric del món? Potser és el moment de deixar d’imaginar-ho i començar a fer les maletes, abans que la resta del món s’assabenti que aquest secret continua viu.