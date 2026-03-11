La Venècia catalana existeix i està a la Costa Brava: natura, aventura i canals navegables

El primer que captiva a qualsevol visitant és l’efecte de sorpresa. Enmig de la badia de Roses, apareix un entramat de canals navegables que s’endinsen fins a les cases. Es tracta de Empuriabrava, una urbanització singular que va néixer als anys seixanta i que avui és un dels centres turístics més sorprenents de Catalunya. Aquí, les embarcacions substitueixen sovint els cotxes i la calma dels carrers d’aigua es combina amb l’energia del paracaigudisme i la riquesa natural del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.
Una Venècia a la Costa Brava
Empuriabrava ha rebut sovint el sobrenom de “la Venècia catalana”. No és casualitat: el poble compta amb més de 24 quilòmetres de canals navegables, convertint-lo en el port esportiu residencial més gran d’Europa. La seva construcció va ser un projecte urbanístic atrevit, pensat per atreure turisme de qualitat i crear un ambient mediterrani amb inspiració nòrdica. Les cases amb embarcador propi permeten sortir amb barca directament des del jardí, una experiència que sorprèn a qualsevol que ho descobreix per primera vegada.
Aquest sistema de canals no només és pintoresc, sinó que també és un reclam turístic que atreu famílies, parelles i curiosos que volen passejar amb vaixell sense sortir del nucli urbà. En dies assolellats, la imatge és captivadora: cases blanques, palmeres i aigües tranquil·les on les embarcacions avancen lentament, creant una postal gairebé mediterrània però amb aires venecians.
Un poble emmarcat per la natura
Tot i la seva essència urbanística, Empuriabrava viu envoltat d’un patrimoni natural privilegiat. A pocs minuts a peu s’hi troba el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, un dels espais més importants de Catalunya en biodiversitat. Es tracta d’un autèntic paradís per als amants de l’ornitologia i les passejades a l’aire lliure, amb estanys, llacunes i itineraris que permeten gaudir d’espècies úniques d’aus migratòries.
Al mateix temps, el poble s’emmarca en el conjunt natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, un espai protegit que combina paisatges marítims, zones humides i relleus muntanyosos. Aquest contrast fa que, en pocs quilòmetres, es pugui passar de l’observació d’aus en els aiguamolls a la contemplació d’illes marines plenes de vida submarina. És un entorn que convida tant a la reflexió com a l’aventura, amb caminades, rutes en bicicleta i activitats de natura adaptades a totes les edats.
Aventures des del cel
Un dels grans atractius d’Empuriabrava és, sense dubte, la seva connexió amb el paracaigudisme. Aquí s’ubica el centre Skydive Empuriabrava, considerat un dels més prestigiosos d’Europa i reconegut arreu del món. Els salts es fan des de 4.000 metres d’altura i ofereixen una vista inigualable: la combinació dels canals, la badia de Roses, la silueta dels Pirineus i la immensitat del Mediterrani.
Per a molts viatgers, aquesta experiència és un punt culminant del viatge. Tant els debutants com els professionals del paracaigudisme coincideixen en descriure Empuriabrava com un escenari immillorable per sentir la llibertat del vol. Les condicions meteorològiques, generalment favorables, i l’entorn natural converteixen cada salt en una vivència carregada d’adrenalina i bellesa. No és estrany que sigui un destí habitual de turistes estrangers que busquen unir vacances de sol i platja amb emocions fortes.
Turisme i vida local
Més enllà dels canals i del cel, Empuriabrava ofereix tot un ventall de possibilitats. Les seves platges de sorra fina són ideals per a famílies amb nens i per a aquells que busquen relaxar-se al costat del mar. Les activitats aquàtiques, com el paddle surf, el kitesurf o el lloguer de petites embarcacions, formen part de la vida quotidiana durant l’estiu.
La gastronomia també hi juga un paper destacat. Els restaurants de la zona aposten per la cuina mediterrània amb productes frescos del mar i de l’horta empordanesa. Des d’una paella amb vistes als canals fins a tapes en una terrassa, l’oferta és variada i autèntica. A més, la proximitat amb poblacions com Castelló d’Empúries aporta un toc històric i cultural, amb carrers medievals i monuments que complementen l’experiència.
El perfil dels visitants és divers: famílies europees que hi passen l’estiu, parelles que busquen un cap de setmana romàntic, i aventurers que arriben atrets pel paracaigudisme. Aquesta barreja crea un ambient cosmopolita però proper, on la tranquil·litat conviu amb l’energia de les activitats esportives.
Una finestra oberta a les emocions
Empuriabrava no és només un lloc per visitar, sinó un escenari per viure. L’aigua dels canals, la llum dels capvespres, la natura que l’envolta i la possibilitat de veure-ho tot des del cel fan que sigui un destí inoblidable. Poques localitats poden presumir de reunir tanta diversitat en un espai tan concentrat: calma, natura i aventura.
Aquest poble català és, en essència, una finestra oberta a les emocions. Un espai que recorda que viatjar no és només desplaçar-se, sinó descobrir realitats inesperades i compartir-les. Qui s’endinsa als seus canals o salta des del seu cel, difícilment oblida l’experiència.