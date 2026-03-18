El balneari de 25 graus ocult en un poble de 400 habitants: el secret àrab que “rejoveneix” és a Castelló

Hi ha llocs que semblen extrets d’una llegenda de les Mil i Una Nits, però que es troben a pocs quilòmetres de casa nostra. (Sí, parlem d’aquest racó on l’aigua sempre està a la temperatura perfecta, fins i tot quan fora fa fred).
Si busques una experiència que combini natura salvatge, història musulmana i un tractament de bellesa gratuït, has de posar rumb a l’interior de Castelló. Allà, entre parets de calcària de 15 metres d’alt, s’amaga el que molts consideren el balneari natural més espectacular d’Espanya.
Es tracta de Montanejos, un poble d’origen àrab que durant l’hivern amb prou feines té 400 veïns, però que custodia un tresor que atrau milers de persones: la Fuente de los Baños. Un autèntic oasi on el riu Mijares es converteix en una piscina termal de gairebé un quilòmetre de longitud.
El secret del “rei moro” i el seu harem
La fama d’aquestes aigües no és moda recent; ve del segle XII. Diu la tradició que el rei moro Zeit-Abu-Zeit va manar construir uns banys en aquest indret perquè les dones del seu harem es mantinguessin sempre joves i belles.
Mite o realitat, el cert és que l’aigua brolla constantment a una temperatura de 25 graus durant tot l’any. Aquesta calidesa constant és possible gràcies a uns embassaments previs que separen el corrent natural del cabal termal, permetent banyar-se en ple desembre sense sentir ni una mica de fred.
DADA CIENTÍFICA: Un mosaic d’atzulejos de 1863 ja advertia de les seves propietats: aigües sulfatades i magnèsiques ideals per a malalties de la pell, del ronyó i de l’aparell digestiu. És, literalment, una farmàcia a l’aire lliure.
Un paisatge de vertigen entre congostos
L’entorn de Montanejos és pur espectacle visual. El riu ha excavat una gorja profunda on els barrancs de la Maimona i l’estret de Chillapájaros ofereixen unes vistes que et tallaran la respiració. Pins, alzines i oms envolten aquest “jacuzzi” natural de color turquesa.
Passejar per la pedania de La Alquería és tornar als orígens del municipi, a l’època en què Jaume I va atorgar aquestes terres com a recompensa per la conquesta del regne de València. Cada pedra aquí té una història que explicar sobre cavallers i senyors feudals.
Actualment, el poble viu una metamorfosi: dels 400 habitants habituals es passa als 5.000 durant l’estiu. Però no t’enganyis, la millor època per visitar-lo és ara, quan la pau torna a les aigües i pots gaudir del silenci de les muntanyes mentre flotes en aigua calenta.
Cervesa termal i cosmètica de manantial
L’aprofitament de la Fuente de los Baños ha anat un pas més enllà de la simple immersió. Avui dia, les propietats minerals d’aquesta aigua s’utilitzen per crear productes cosmètics d’alta gamma i, fins i tot, una cervesa artesana única anomenada “La Vidigonera”.
Si prefereixes una experiència més moderna, el municipi compta també amb un balneari contemporani que ofereix hidromassatges i banys de bombolles, però res supera la sensació de submergir-se sota els set canons de la font original, custodiats per imatges de la Mare de Déu dels Desemparats i Sant Pere.
TRUC D’EXPERT: No et quedis només a la zona principal de bany. Camina riu amunt pel sender que voreja el canal; trobaràs racons molt més tranquils on l’aigua és igual de cristal·lina i la connexió amb la natura és total.
La “platja” de l’interior que has de conèixer
Montanejos s’ha convertit en la capital termal del llevant espanyol per mèrits propis. És el lloc on l’arquitectura àrab es fusiona amb la geologia més salvatge per oferir un respir al ritme frenètic de la ciutat.
Pocs llocs a la Península poden presumir d’una “platja continental” amb aquesta història i aquestes propietats medicinales documentades des de fa tants segles. És un luxe que tenim a l’abast de la mà i que no requereix bitllet d’avió.
Has pensat ja quina columna de la teva agenda buidaràs per escapar-te aquest cap de setmana? Recorda que el rei moro ho tenia clar: la joventut eterna comença en aquestes aigües.
I tu, et resistiràs a provar-ho?