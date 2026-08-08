Descobreix les platges més boniques de Catalunya accessibles en tren des de Barcelona

A vegades, no cal creuar mig món per trobar racons de mar que et facin sentir lluny de tot. Només cal saber on baixar del tren. L’olor salada t’envolta abans de veure l’aigua, el sol es reflecteix a les onades, i el soroll metàl·lic de les vies queda enrere per donar pas a un dia de platja que sembla improvisat… però que recordaràs tot l’estiu.
La màgia de viatjar sense presses
Hi ha una llibertat especial a pujar a un tren amb només una bossa de mà, una tovallola i ganes de mar. Oblides l’estrès de conduir, de buscar aparcament i fins i tot del GPS. El trajecte es converteix en part del pla: finestres obertes a paisatges que canvien a cada revolt, pobles costaners que es deixen veure entre pins i estacions tan properes a la platja que sembla que puguis tocar la sorra.
A Catalunya, la xarxa de Rodalies et permet arribar a platges espectaculars en menys d’una hora des del centre de Barcelona. Algunes són llargues i plenes de serveis; d’altres, petites cales amagades on només se sent el mar.
Cap al sud: arena daurada i ambient mediterrani
Castelldefels i Gavà: amplada i sol garantits
A només 30 minuts de Sants, la platja de Castelldefels és ideal si busques espai per estirar la tovallola sense topar amb ningú. Amb gairebé 5 quilòmetres d’extensió, combina zones de dunes protegides amb àrees plenes de xiringuitos. Gavà, just al costat, ofereix un ambient més tranquil però la mateixa arena fina i clara.
Garraf: encant mariner entre muntanyes
Envoltat de penya-segats, el Garraf sembla tret d’una postal. Les seves casetes blanques de pescadors i el color blau intens del mar et fan sentir lluny de la ciutat, tot i estar a mitja hora de tren. Un lloc petit però amb personalitat, perfecte per passar-hi unes hores i tornar amb el cap ple d’imatges boniques.
Sitges i Vilanova: cultura i mar
Sitges és sinònim de platges elegants, carrers plens de vida i arquitectura modernista. A 40 minuts de Barcelona, és una bona idea per una escapada de dia sencer. Més enllà, Vilanova i la Geltrú sorprèn amb la platja del Far de Sant Cristòfol, on un xiringuito amb música suau i vistes al far et convida a quedar-te fins al vespre.
Cap al nord: aigües clares i ritme pausat
Badalona i Montgat: la platja urbana sense aglomeracions
En només 20 minuts, pots estar a Badalona, caminant pel pont del Petroli i gaudint d’un ambient mariner sense el bullici de la Barceloneta. Una mica més al nord, Montgat ofereix una platja petita i recollida, perfecta per una escapada ràpida després de la feina o per començar el cap de setmana.
Ocata i Vilassar: sorra clara i amplada infinita
A El Masnou, la platja d’Ocata sorprèn per la seva amplitud i el seu ambient familiar. És una de les meves preferides per llegir a l’ombra d’un para-sol i fer llargues passejades per la vora. A prop, Vilassar de Mar combina la platja amb un passeig marítim ple de restaurants on el peix fresc és el protagonista. També et pots escapar fins a Sant Pol de Mar.
Calella i la platja de les Roques: aire de Costa Brava
Encara dins del Maresme, Calella trenca amb la imatge de platja recta i oberta. La platja de les Roques és un conjunt de cales amb aigües transparents, roques i pins que recorden la Costa Brava. És d’aquells llocs que et fan oblidar que has arribat en tren en poc més d’una hora.
Més enllà: escapades d’un dia llarg
Si tens més temps, la línia R1 et porta fins a Blanes, porta d’entrada a la Costa Brava, amb cales com Sant Francesc que et robaran el cor. Cap al sud, la R2 et deixa a Cunit i Calafell, ja a la Costa Daurada, amb aigües més càlides i passejos marítims ideals per anar en bicicleta o patinar.
Consells per gaudir de l’experiència
- Sortir d’hora: Les primeres hores del matí regalen platges buides i temperatures agradables.
- Consultar l’estat del mar: Algunes apps, com la de l’Agència Catalana de l’Aigua, informen sobre meduses i bandera de la platja.
- Portar el necessari: Aigua, protecció solar i calçat còmode si vols explorar més enllà de la tovallola.
- Combinar amb gastronomia: Molts pobles tenen restaurants a peu de platja amb menús mariners que valen la pena.
Un estiu sobre rails
Passar un dia de platja no ha de ser complicat ni car. Amb un bitllet de tren i ganes de mar, pots descobrir racons on l’aigua és clara, l’ambient tranquil i el temps sembla aturar-se.
Jo, personalment, he après que les millors escapades són les que no requereixen mapes complicats ni maletes plenes. Només la il·lusió de veure el mar des del vagó, baixar a una estació petita i deixar que la brisa et guiï fins a la sorra. Aquest estiu, prova-ho. Potser descobreixes la teva nova platja preferida… a només unes parades de tren de casa.