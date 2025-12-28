Catalunya amaga un poble reconegut com el poble més bonic del món, segons l’Organització Mundial del Turisme

En algun punt entre cingles i boscos que sembla que no s’acabin mai, s’amaga un poble que guarda el pas del temps amb una serenitat insòlita. Un lloc on el silenci té textura de pedra i l’horitzó s’obre amb una claredat que remet a segles enrere. Sense cartells cridaners ni multituds, aquest municipi ha sabut captivar els qui busquen autenticitat i història viva.
Un conjunt medieval com pocs
Hi ha espais que t’obliguen a caminar amb més atenció, gairebé amb respecte, com si cada pas desvetllés una història antiga. Aquí passa sovint. Els carrers empedrats, les cases de pedra i les vistes des d’un cingle imponent formen un escenari que podria aparèixer en qualsevol relat medieval. Aquest poble, situat a més de 800 metres d’altitud, manté intacte l’encant de les coses fetes amb criteri i paciència.
Les construccions dels segles XVI i XVII dialoguen amb el relleu com si sempre haguessin estat aquí. L’aspecte és el d’un conjunt medieval excepcionalment preservat, però amb vida real: criatures que juguen, veïns que s’aturen a conversar i flors que apareixen entre escletxes que el temps no ha pogut tancar.
Un pont que ho connecta tot
Si hi ha un element que simbolitza aquest indret, és el pont penjant. Construït el 1945 per mans del poble, uneix la zona moderna amb el nucli antic creuant la riera que dóna nom al municipi. És una estructura senzilla però carregada de caràcter.
Quan el travesses, sents un lleu balanceig que no espanta, sinó que afegeix un punt d’aventura. És un lloc per fer fotos, per compartir un petó inesperat o per aturar-se a mirar el curs de l’aigua. Sovint cal esperar uns minuts per creuar, i sempre val la pena.
Entre espiritualitat i vida quotidiana
El cor espiritual del poble és l’església de Sant Miquel, un edifici barroc que conserva una essència serena i profunda. El campanar defineix el perfil del municipi i ofereix una panoràmica que deixa qualsevol visitant en silenci durant uns segons.
Just al costat, la Plaça Major reuneix l’Ajuntament i diversos edificis públics que mantenen una harmonia visual impecable. És un espai on la vida quotidiana i la història conviuen amb naturalitat, com si cada pedra tingués una intenció clara i una història per explicar.
Quan la natura és part de casa
Aquest municipi no només conviu amb la natura, sinó que la integra de manera essencial. L’Espai Natural Protegit del Collsacabra l’envolta i el defineix, oferint un teló de fons canviant segons l’estació. Entre totes les rutes, destaca el Salt de Sallent, amb més de 100 metres de caiguda. Un itinerari que comença tranquil i acaba revelant un dels miradors més sorprenents del país.
Caminar per aquests camins és endinsar-se en fagedes i rouredes, respirar profundament i descobrir racons de silenci absolut. A més, la zona ha estat reconeguda per la Generalitat com a Cel Nocturn de Qualitat, ideal per a l’astroturisme. Veure les estrelles sense contaminació lumínica és un luxe difícil de trobar.
Un viatge al passat: carrers empedrats i esperit medieval
Rupit conserva un dels conjunts medievals més ben preservats de Catalunya. Les seves cases de pedra, construïdes entre els segles XVI i XVII, i els seus carrers empedrats ofereixen una experiència única per als visitants que volen fer un salt enrere en el temps. A 822 metres d’altitud, el poble s’assenta sobre un cingle de roca conegut com a rupes,d’on prové el seu nom, oferint unes vistes espectaculars i una atmosfera de conte.
Reconeixement internacional merescut
Tot això no ha passat desapercebut. L’Organització Mundial del Turisme ha inclòs aquest poble en la seva xarxa Best Tourism Villages, una distinció que només reben els llocs que combinen patrimoni, sostenibilitat i autenticitat. No es tracta només de ser bonic, sinó de saber-ho gestionar.
Aquí no hi ha massificació. Hi ha control d’accés en temporada alta, regulació d’aparcaments i un respecte profund per l’entorn. És un model que combina turisme i responsabilitat, sense vendre l’ànima al visitant.
Un futur que mira endins
El projecte Collsacabra Futur ha estat clau per mantenir aquest equilibri. Impulsat per la comunitat, aposta per una economia local i circular, incentiva la producció ecològica i crea llocs de treball sostenibles.
Aquest enfocament ha permès mantenir la identitat del poble, oferint oportunitats als seus habitants i fent-lo més atractiu per a qui vol alguna cosa més que una escapada bonica.
Un estil de vida amb valors
Visitar aquest poble no és només fer turisme: és participar d’un estil de vida. Un que posa per davant la cura de la terra, el respecte pel patrimoni i la voluntat de compartir sense destruir.
La bellesa aquí no és només paisatgística: és també ètica. Un lloc on tot sembla en el seu lloc, on la modernitat no ha passat factura i on el visitant se sent més acollit que cridat.
Una escapada amb ànima
Si busques un lloc per desconnectar, per respirar, per tornar a creure en la bellesa sense artificis, aquest és el teu destí. A poc més d’una hora de Barcelona, pots caminar per carrers que et transporten segles enrere, contemplar vistes que semblen pintades i gaudir d’un ambient que convida a quedar-se.
Aquí cada detall compta: la textura de la pedra, la frescor de l’aigua, la mirada del veí. Aquest poble no només ha estat reconegut com un dels més bonics del món. És, també, un dels més autèntics. I això, avui, és molt més valuós.