L’Ajuntament de Barcelona posa fi a les bicis de lloguer: milers de retirades per la grua i pluja de sancions

Deixar aparcada una bicicleta d’ús compartit a qualsevol cantonada de la ciutat s’ha convertit en una estampa a punt d’extingir-se definitivament. Qui confia en aquest transport privat per moure’s ràpid descobreix que el pols municipal ha arribat al seu punt crític.
Durant mesos, els veïns de Barcelona han denunciat el col·lapse constant de les voreres i el desordre circulatori. (Sí, nosaltres també ens vam quedar atònits en comprovar la quantitat de vehicles lurats al mig dels carrers).
El col·lapse de les voreres i les sancions massives
Parlar de micromobilitat és habitual, però enfrontar-se al caos de les flotes comercials a l’espai públic és un altre nivell de inestabilitat urbana. Les xifres oficials revelen una realitat insostenible que ha dinamitat la paciència del consistori.
La decisió anunciada per l’Ajuntament marca un punt d’inflexió històric. No és una simple advertència administrativa, sinó una autèntica prohibició definitiva dissenyada per blindar els carrers davant del desordre continuat.
Estem parlant de la retirada de 3.500 bicicletes i la supressió total de les seves llicències d’explotació a partir de 2027. La seva vinculació directa amb més de 5.400 multes acumulades descol·loca qualsevol operadora del sector.
Sancions amb segell executiu municipal
Les dades aportades per l’alcalde Jaume Collboni reflecteixen que el servei gairebé no era utilitzat per una minoria de residents, prioritzant l’ús turístic front a la convivència veïnal. Les grúes municipals ja han retirat més de 2.000 unitats mal aparcades en el que va de període.
Les empreses privades de bicicletes compartides perden definitivament els seus permisos operatius davant de la impossibilitat de garantir un ús ordenat i respectuós de l’espai públic. Un sistema implacable que prioritza el ciutadà local.
No obstant això, el gran secret d’aquesta mesura —i del nostre desconcert quotidià— rau en el fet que l’Ajuntament potenciarà massivament la xarxa pública existent. El servei de Bicing es reforça per assumir tot el volum de desplaçaments sostenibles.
Quan els carrers recuperin el seu espai lliure d’obstacles, la mobilitat urbana deixarà de ser una cursa d’obstacles per convertir-se en un entorn de stricta convivència ciutadana.
El veritable valor del canvi
Que aquesta dràstica restricció afecti de ple les flotes privades no significa que la bicicleta perdi protagonisme a la ciutat. Al contrari, serveix com el major mirall de com prioritzar el resident front a la massificació comercial.
Gràcies a aquest gir en les polítiques de transport, milers d’usuaris recuperaran voreres transitables que canvien per complet el dia a dia urbà.
¿Sabies que el Bicing públic frega ja xifres històriques amb prop de 170.000 abonats fidels? Al final, apostar per un model controlat ha estat sempre l’única via per garantir l’ordre col·lectiu.
La propera vegada que busquis una alternativa sobre dues rodes a la capital catalana, recorda que el mapa de lloguer privat acaba d’extingir-se per sempre. ¿T’esperaves que el consistori arribés fins a aquest extrem amb les bicicletes compartides?