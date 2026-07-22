El poble de 76 habitants que atrau 100.000 turistes anuals i és un dels més bonics d’Europa

Arriba aquest moment de l’any en què busquem escapar de la massificació, l’asfalt i les rutes turístiques convencionals que tant ens atabalen. (Sí, nosaltres també estem tips de les cues interminables).
Planificar una escapada buscant pau es converteix sovint en una autèntica odissea de massificació i preus desorbitats. Conformar-se amb el típic destí abarrotat destrossa el nostre anhelat descans de cap de setmana.
I és que els llocs saturats només aconsegueixen estressar-nos encara més quan el que realment necessitem és desconnectar de veritat. (Una trampa mental que arruïna qualsevol escapada).
El tresor medieval que desafia les matemàtiques del turisme actual
Aquí és on entra en joc la fascinació pels enclavaments minúsculs que guarden una història titànica al seu interior. Un racó amagat al cor d’Europa ha aconseguit trencar tots els rècords de popularitat sense perdre ni un pessic de la seva essència.
No es tracta d’una gran ciutat monumental ni d’un complex vacacional d’última generació. Parlem d’un oasi arquitectònic on la història es manté intacta des de l‘Edat Mitjana. El secret del seu èxit radica en una desproporció demogràfica insòlita que crida l’atenció d’experts en viatges i aventurers per igual.
Recorda un detall clau: el municipi compta oficialment amb tan sols 76 veïns empadronats, però és capaç d’atreure massivament més de 100.000 visitants cada any.
Aquest fenomen únic aprofita la màgia dels seus carrers empedrats per cautivar el viatger exigent de manera totalment natural, sense artificis moderns ni grans infraestructures. Els experts en turisme assenyalen directament a l’imponent castell de Châteauneuf-en-Auxois, una fortalesa del segle XII situada a França que corona el paisatge amb una elegància covardora. (Una autèntica obra mestra defensiva que vigila la vall).
D’aquesta manera, el visitant rep un impacte visual immediat en creuar les seves muralles, aconseguint que desconnectem per complet del segle XXI des del precís instant en què trepitgem el seu sòl històric.
A més, passejar pel seu nucli antic permet descobrir l’església de Sant Felip i Sant Jaume, un temple d’aquesta mateixa època medieval que conserva frescos i peces de valor incalculable.
¿Sabies que aquest poble no és només un museu a l’aire lliure?
Aquest mateix principi de conservació funcional s’impulsa en comptades localitats per mantenir viva l’artesania local enfront de la gentrificació turística desmesurada.
Si funciona per preservar antics tallers i comerços tradicionals, imagina l’autenticitat que aporta recórrer carrerons on la vida quotidiana continua bategant a petita escala.
La nostra curiositat viatgera i la nostra necessitat de trobar racons amb ànima agraeixen enormement deixar enrere les destinacions impersonals per apostar per la història viva més autèntica.
La pròxima vegada que planifiquis un viatge diferent, recorda que la resposta no sempre requereix travessar oceans ni buscar metròpolis plenes de soroll. De vegades, perdre’s en un diminut poble on els veïns superen amb escreix els visitants és el camí definitiu per reconciliar-nos amb el plaer de viatjar.
¿T’atreveixes a descobrir els secrets d’aquest gegant de pedra o seguiràs triant els típics destins massificats de sempre?