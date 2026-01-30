10 funcions de Google Maps que tot viatger hauria de conèixer i que van molt més enllà de les rutes

Més enllà de les direccions, aquesta app ofereix eines que pocs viatgers aprofiten al màxim. Des de planificar els teus dies fins a estalviar bateria o trobar llocs secrets, descobreix com portar el teu viatge al següent nivell.
Google Maps ha evolucionat molt més enllà de la seva funció original de guiar-nos d’un punt A a un punt B. Avui és una plataforma integral que permet organitzar rutes, explorar ciutats desconegudes, orientar-se a peu amb realitat augmentada i fins i tot reduir l’impacte ambiental a l’hora de moure’s.
Tot i això, moltes de les seves millors funcions continuen amagades per a la majoria d’usuaris. Per això, aquí et portem una llista pràctica, pensada especialment per a qui viatja per Catalunya, Espanya i Europa, amb exemples reals perquè aprofitis cada racó d’aquesta poderosa aplicació.
Google Maps com a eina de viatge (més que un GPS)
Per començar, cal canviar el xip: Google Maps no és només un navegador. És la teva guia turística digital, el teu assistent logístic, i el teu copilot silenciós. Si s’utilitza bé, pots anticipar-te a problemes comuns com perdre’t en una ciutat nova, quedar-te sense dades o pagar de més per una ruta poc òptima.
A més, l’app s’adapta perfectament al context europeu: des de ciutats amb carrils bici fins a zones rurals sense cobertura. I el millor: moltes d’aquestes funcions ja estan disponibles al teu mòbil, només cal activar-les.
Funcions que milloren l’experiència abans de viatjar
1. Mapes sense connexió
Descarrega àrees senceres del mapa abans de viatjar i oblida’t de dependre del WiFi de l’hotel o del roaming internacional. Ideal per escapades rurals, viatges a illes o països on les dades mòbils són cares.
Exemple real: Si viatges a Galícia o als Pirineus, pots descarregar el mapa abans de sortir. Així, encara que estiguis al mig de la natura sense senyal, continuaràs veient la teva ubicació, cercadors i rutes bàsiques.
2. Crear llistes i mapes personalitzats
Pots guardar llocs que vols visitar en llistes temàtiques: “Restaurants”, “Museus”, “Miradors”, etc. Fins i tot pots crear un mapa personalitzat amb itineraris diaris.
Exemple real: Si fas una ruta per Andalusia (Sevilla, Còrdova, Granada), pots guardar tot en una llista de viatge. Quan arribis a cada ciutat, ja tindràs els llocs marcats i ordenats per prioritat.
3. Definir hora d’arribada o sortida
Tens una reserva a les 20:00? Google Maps et pot dir exactament a quina hora has de sortir segons el trànsit. O pots veure a quina hora arribaràs si surts ara mateix.
Exemple real: A ciutats grans com Barcelona o Madrid, saber que has de sortir a les 18:40 per arribar puntual a un sopar o museu pot evitar-te estrès o retards.
Trucs útils durant el trajecte
4. Rutes ecològiques o sense peatges
Pots triar rutes que consumeixen menys combustible o energia, encara que triguin uns minuts més. També pots evitar autopistes, ferris o peatges costosos.
Exemple real: Al creuar d’Espanya a Portugal, moltes autopistes són de pagament. Maps et permet evitar-les amb un sol clic. El mateix si viatges entre illes o per zones amb peatges com l’AP-7.
5. Compartir ubicació en temps real
Una funció perfecta per a quan viatges amb amics o en grup. Pots compartir la teva ubicació i veure on són els altres en temps real.
Exemple real: Estàs a València i has quedat amb un amic al centre. En lloc d’enviar “On ets?”, pots seguir el seu moviment i trobar-lo sense pèrdues.
6. Mesurar distàncies “a ull”
Pots mesurar distàncies entre punts sense seguir rutes fixes. Molt útil per saber si val la pena anar a peu o agafar transport.
Exemple real: Des del teu hotel fins al museu hi ha 1,7 km caminant en línia recta. Decideixes anar-hi a peu, perquè són només 20 minuts per carrers bonics.
Eines per explorar com un local
7. Street View i Vista immersiva
Street View et mostra com és un carrer o lloc real. Però la nova funció Vista Immersiva és encara més potent: mostra recorreguts virtuals, condicions meteorològiques i de trànsit, com si ja hi fossis.
Exemple real: Abans d’arribar a un hotel al centre de Lisboa, revises com és l’entrada, si hi ha pujades, terrasses properes, o si és una zona per a vianants complicada pel taxi.
8. Explorar llocs propers
La funció “Explora” et mostra cafeteries, bars, restaurants, atraccions turístiques i activitats en temps real, segons on siguis.
Exemple real: Ets a Bilbao, sense plans per la tarda. Obres Maps i descobreixes que a 400 metres hi ha un mercat gastronòmic amb bones ressenyes. Pla fet.
Consells per estalviar dades, bateria i diners
9. Estalvi de bateria i optimització
Quan utilitzes Google Maps offline, consumeixes menys bateria i dades. També pots tancar apps que usin el GPS en segon pla o activar el mode estalvi.
Exemple real: A zones rurals de Castella o la Toscana, fer servir el mapa descarregat evita que el GPS estigui buscant senyal constantment, cosa que consumeix molta bateria.
10. Capa de rutes ciclistes
Perfecta per a qui viatja en bici o en lloga una. Mostra rutes segures, carrils bici i camins menys transitats.
Exemple real: A Amsterdam o a Sevilla pots evitar carrers perillosos i trobar rutes segures per a bicicletes només activant la capa ciclista.
Molt més que un GPS: el teu copilot de viatge
Cada cop que obres Google Maps, pots fer molt més que buscar com arribar. Planificar, explorar, estalviar i fins i tot descobrir petits tresors amagats depèn de com utilitzis aquesta eina.
Ja coneixies totes aquestes funcions? Quina provaràs en el teu proper viatge? Comparteix aquest article amb altres viatgers i comença a treure tot el partit d’aquesta aplicació que ja tens a la butxaca.