Un expert en aire adverteix: no netejar els filtres cada 15 dies anul·la la meitat de la seva eficiència

L’estiu ja és aquí i amb ell, la factura de la llum amenaça el nostre compte. Hi ha un error comú que ens costa una fortuna i passa inadvertit per a moltes.
Totes confiem en l’aire condicionat per escapar de la calor asfixiant, però un petit gest, que massa sovint oblidem, pot ser la clau definitiva per la salut de la nostra butxaca i la del nostre equip. Parlem de la neteja.
Un expert en aire condicionat, citat per la prestigiosa revista francesa Maison-Travaux i difós pel mitjà britànic Netmums, ha llançat una advertència crucial que ens farà replantejar el nostre manteniment domèstic: no netejar els filtres cada 15 o 30 dies a l’estiu redueix la seva eficiència a la meitat. Així de contundent.
El secret ocult del consum desorbitat
Aquí està el quid de la qüestió. Aquests filtres, components essencials del nostre aparell de climatització, s’encarreguen de retenir la pols, les pelusses, els pèls de mascotes i totes aquelles partícules que floten per l’ambient. Quan s’embruten fins a un cert punt, la circulació de l’aire s’obstaculitza dràsticament. El motor ha de treballar el doble d’esforç i el consum elèctric es dispara sense que ens adonem. (El nostre estalvi se’n va en orris, literalment).
La conseqüència directa és que l’aire condicionat necessita més temps i molta més energia per arribar a la temperatura desitjada. Això no només implica una pujada alarmant de la factura de la llum, sinó també un desgast prematur de l’equip que pot acabar en una reparació costosa. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta dada tan impactant).
Estem parlant d’un truc senzill que pot representar la diferència entre un estiu fresc i un que ens deixi el compte tremolant. El manteniment bàsic és el nostre millor aliat contra les factures desorbitades.
La freqüència d’aquesta neteja imprescindible depèn directament de l’ús que fem de l’aparell i de les condicions de cada llar. Si l’aire està en marxa diverses hores al dia, cada 15 dies és la mesura ideal durant els mesos de calor. Per a un ús més moderat, cada 30 dies podria ser suficient. Però si tens mascotes, hi ha molta pols a casa o les finestres estan sovint obertes, la revisió hauria de ser encara més habitual. (No t’ho pensis dues vegades).
La solució pas a pas per estalviar
La bona notícia és que netejar els filtres és un procés que, en la majoria dels casos, podem fer nosaltres mateixes sense necessitat de trucar a tècnics especialitzats. Primer, i això és crucial per la teva seguretat i la de l’equip, apaga i desendolla completament l’aire condicionat. Després, consulta sempre les indicacions del fabricant per retirar els filtres de forma segura. Cada model pot tenir un sistema diferent.
Un cop fora, pots eliminar la pols acumulada amb una aspiradora de baixa potència. Després, si el model ho permet explícitament (és important revisar-ho), pots rentar-los amb aigua i un detergent neutre. (Un consell d’experta que pot evitar-te problemes: assegura’t que estiguin completament secs abans de tornar-los a col·locar. L’humitat pot ser un problema seriós per a l’electrònica i generar males olors).
Senyals que el teu aire clama ajuda
Però, com saber si és el moment de fer aquesta neteja o si ja és tard? Hi ha senyals clars que els teus filtres clamen per una neteja urgent. Una menor capacitat per refredar l’ambient, olors estranyes (sí, aquest olor de “guardat”, humitat o ranci que notem), sorolls diferents als habituals, goteigs o fins i tot formació de gel a la unitat interior són alertes roges que no podem ignorar. Un augment inexplicable del consum elèctric, que notem directament a la factura, també és un indicador clau. (No ho deixis passar, la teva butxaca t’ho agrairà enormement).
En un moment on la sostenibilitat i l’estalvi energètic són més importants que mai, mantenir el nostre aire condicionat en òptimes condicions no és només una qüestió de confort personal, sinó també una decisió intel·ligent per al planeta i per a l’economia familiar. Aquest truc amagat s’alinea perfectament amb l’onada de mesures per reduir el consum i la nostra petjada ecològica. (És el nostre petit granet de sorra per un futur més verd, i amb una factura de llum més lleugera).
No esperis a l’últim moment
No netejar els filtres no és només un error de manteniment, és un malbaratament d’energia i diners que s’acumula dia rere dia. Si observes qualsevol d’aquests símptomes després de la neteja que t’hem explicat, o si el teu aparell segueix sense refredar correctament, perd aigua, fa sorolls estranys o genera gel, llavors sí que hauràs de trucar a un tècnic especialitzat. Podria ser un problema més greu que requereixi una solució professional i que no podem solucionar nosaltres mateixes. Però el primer pas, el més imprescindible i preventiu, és el manteniment bàsic dels filtres.
Ara ja coneixes el secret definitiu per mantenir el teu aire condicionat com nou, estalviar una suma considerable a la factura de la llum i gaudir d’un ambient perfecte sense sorpreses a final de mes. Una lectura que, sense dubte, marca la diferència, oi?