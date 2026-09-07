Lucía Ruiz de Aguirre, dissenyadora: «Els texans no s’han de fer servir dos dies seguits: necessiten recuperació»

Els teus texans preferits? Aquells que et queden com un guant, que t’estilitzen i que et fan sentir invencible? Segur que els portes gairebé cada dia. Són la nostra segona pell, la peça que mai falla, la comoditat feta moda. Però aquí ve el cop de realitat: aquest costum, tan arrelat en el nostre dia a dia, podria estar arruïnant-los sense que te n’adonis. Els estàs matant a poc a poc.
No és una qüestió de brutícia o de rentats. Parlem d’una amenaça invisible que s’amaga a l’interior de les seves fibres, de la qual la majoria de nosaltres no en tenim ni idea. Un error comú que, si no el corregim, transformarà aquella peça icònica en un record deforme. (Sí, nosaltres també estem sorpreses).
Ha estat la dissenyadora Lucía Ruiz de Aguirre, una autèntica experta en teixits i una veu imprescindible en la moda actual, qui ha destapat el secret definitiu. Ha revelat que els nostres estimats texans necessiten un dia de descans obligatori entre cada posada. Un dia de recuperació, com un esportista d’elit, per evitar la seva sentència.
La revelació definitiva: per què els teus texans demanen un respir
La veritat és tan senzilla com impactant: les fibres dels texans, tot i la seva robustesa llegendària, es deformen amb l’ús continuat. Si no els donem aquest temps crucial per recuperar la seva forma original, aquesta deformació esdevé irremeiable. Adéu a l’ajust perfecte. Adéu a la silueta que tant t’agrada.
Pensa-ho bé. Des de la seva gènesi el 1873, quan Levi Strauss i Jacob Davis els van dissenyar per als miners de la febre de l’or, els texans van néixer per ser resistents. Una lona de treball feta per suportar les condicions més extremes. Però aquesta resistència no és infinita ni indestructible. El temps i l’ús deixen empremta.
El denim, el teixit màgic que els conforma, té una certa elasticitat i memòria. Quan te’ls poses, les fibres s’estiren i s’adapten al teu cos. Això és genial, ens fan sentir còmodes. Però si aquesta adaptació és constant, dia rere dia, sense interrupció, les fibres perden la seva capacitat de retornar al punt de partida. És com estirar una goma elàstica mil vegades seguides sense deixar-la en repòs. Al final, no recupera la seva tensió original. Queda estirada, deformada. Els teus texans acaben patint el mateix destí.
El meu consell és clar: els texans no són immortals. Necessiten respirar, recuperar la seva forma. És la clau per allargar-ne la vida i l’estil.
L’impacte de no descansar: més enllà de l’estètica
Les conseqüències d’ignorar aquest truc indispensable van més enllà d’un simple problema estètic. Un texà deformat no només es veu malament, sinó que perd la seva capacitat de realçar la nostra figura. Aquell tall que tant et beneficiava, aquella cintura que t’afavoria, es dilueixen. Es tornen flàccids en zones clau, cedint on no han de cedir i apretant on abans no ho feien.
Estem parlant de diners. De la teva inversió en una peça que, en molts casos, no és precisament barata. Aquest error comú ens porta a substituir els texans molt abans del que tocaria, impactant directament en la nostra butxaca. I en l’impacte mediambiental (sense adonar-nos-en, fomentem un consum més ràpid).
Aquesta tendència de “descansar la roba” s’alinea perfectament amb una visió més conscient del consum. En un món on la sostenibilitat i l’optimització de l’armari càpsula guanyen terreny, saber allargar la vida de les nostres peces és un secret imprescindible. No es tracta de comprar menys, sinó de cuidar millor el que ja tenim. (Un gran estalvi, per cert).
La solució a l’abast de la mà
La bona notícia és que la solució a aquest problema és sorprenentment senzilla i està a l’abast de tothom. La clau és la rotació. Tenir més d’un parell de texans al teu armari no és un caprici, és una necessitat. Això et permetrà anar alternant-los i donar a cada peça el temps de recuperació que les seves fibres necessiten per mantenir-se impecables.
Pots tenir diferents estils per a cada ocasió, sí. Des d’uns de tall recte, atemporals i sempre elegants, fins als “mom fit” d’aire retro o els més moderns “barrel” o “baggy”. (És la nostra excusa perfecta per renovar l’armari, de tant en tant, amb consciència). L’important és que entre una posada i la següent, passi un mínim de 24 hores.
Aquest petit canvi d’hàbit et garantirà que els teus texans preferits et durin molt més temps, mantinguin la seva forma original i continuïn sent aquella peça estrella que et fa sentir única. És una qüestió de sentit comú, ara que en coneixem el truc.
L’acció urgent que no pots ignorar
Ara que has descobert aquest secret revelador, no hi ha marxa enrere. La manera com et relaciones amb els teus texans ha de canviar. Si no comences a aplicar aquesta regla del descans des d’ara mateix, aquella peça que tant t’agrada seguirà el camí de la deformació definitiva. I una vegada passat aquest punt, ja no hi ha març enrere. El temps és or per a les fibres dels teus texans.
La dissenyadora Lucía Ruiz de Aguirre ha obert la capsa de Pandora. Ens ha donat la solució per cuidar millor les nostres peces més preuades i, de passada, la nostra butxaca. Has rebut una informació imprescindible que marcarà un abans i un després en la vida útil del teu armari.
Ara ja ho saps. Tens el poder de salvar els teus texans preferits. Faràs cas d’aquest consell d’experta, o deixaràs que les teves peces més estimades es deformin per sempre?