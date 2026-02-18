Mercadona sorprèn de nou amb les seves noves galetes de llavors i orenga ideals com a snack

Mercadona acaba d’afegir al seu lineal un snack que està cridant l’atenció per una combinació simple: galetes salades amb llavors i orenga, pensades per picar o per fer servir com a base d’aperitiu. Abans de convertir-ho en rutina, convé tenir present l’enfocament oficial sobre snacks i aliments de conveniència: l’AESAN recorda prioritzar opcions sense excés de sal, greixos i sucres afegits dins d’una alimentació basada en aliments frescos i vegetals, tal com recull a les seves Recomanacions Dietètiques Saludables i Sostenibles.
El producte es ven com a “galeta salada” i no com a pa, i aquí hi ha el matís que decideix com encaixa en el teu dia a dia. No és el mateix fer servir dues o tres unitats per acompanyar una crema de verdures que convertir el paquet en un picoteig continu.
La dada clau és que aquest llançament s’està movent per una raó concreta: el gust. Vanitatis descriu aquestes galetes com a cruixents, “saladetes” i amb un toc d’orenga que recorda l’aroma de pizza, i aporta la dada pràctica que les ha convertit en compra fàcil: paquet de 250 g per 1,45 euros. Aquesta combinació de preu, format despensa i perfil aromàtic explica per què estan entrant com a alternativa a patates o bastonets en molts aperitius.
Què són exactament aquestes galetes i per què estan agradant
Aquest tipus de galeta salada se situa a mig camí entre un cracker i un substitut de pa cruixent. La diferència és en dos elements que canvien l’experiència:
- Llavors: aporten textura, sensació de “mossegada” i un perfil de greix que sovint es percep com més saciant que una galeta salada simple.
- Orenga: afegeix un gust reconeixible sense necessitat de salses, cosa que fa que amb poques unitats la sensació d’aperitiu sigui més completa.
A les xarxes i als mitjans s’estan fent servir com a base de dip (hummus, formatge crema, patés vegetals) o com a acompanyament de taules. Aquest ús és important perquè canvia el balanç nutricional: la galeta sola és un processat salat; la galeta amb un untable ric en proteïna o fibra pot convertir-se en un berenar més complet.
Allò que convé tenir clar: continua sent un snack processat
Que tingui llavors i espècies no el transforma automàticament en “saludable”. La clau és que el snack no substitueixi cada dia aliments base (fruita, iogurt natural, fruits secs al natural, llegums) i que el consum sigui conscient. L’AESAN insisteix a prioritzar aliments frescos i a triar opcions amb menys sal i sense afegits innecessaris quan es recorre a productes de rebost.
L’etiqueta mana: porció, sal i l’efecte “sense adonar-te’n”
En snacks cruixents, el problema més freqüent no és el producte, sinó el patró de consum: menjar mentre es treballa, mirar una sèrie o “picar” sense mesura. Amb un paquet de 250 g, és fàcil passar d’una porció raonable a diverses sense percebre-ho.
Com evitar l’error típic amb aquest tipus de galetes
- Serveix en un plat una quantitat concreta i guarda el paquet.
- Decideix l’objectiu: acompanyament (poques unitats) o snack (ració mesurada).
- Compensa: si aquell dia hi ha aperitiu, ajusta la resta d’ingestes per mantenir l’equilibri energètic.
Les llavors aporten greixos i calories. Això no és negatiu, però sí que exigeix control de porció. L’AESAN, en parlar de fruits secs, recorda triar-los sense afegits i ajustar racions perquè la seva densitat energètica és alta. Aquesta lògica també aplica als crackers amb llavors: poden saciar, però sumen ràpid.
Idees per prendre-les sense que es converteixin en “calories invisibles”
Aquestes galetes poden encaixar millor quan es fan servir com a suport d’aliments més nutritius. L’objectiu és senzill: que el snack no sigui només farina i sal, sinó una mossegada amb proteïna, fibra o greixos de bona qualitat, en quantitat raonable.
Combinacions que milloren el perfil de l’aperitiu
- Hummus i una punta de pebre vermell o llimona.
- Formatge fresc amb tomàquet i oli d’oliva en quantitat moderada.
- Alvocat aixafat amb sal mínima i llavors per sobre.
- Tonyina amb iogurt natural i cogombret (més lleuger que maionesa).
- Crema de llegums o paté vegetal amb verdures crues al costat.
Una regla pràctica: si l’acompanyament és molt gras o molt salat (embotits curats, formatges molt curats), redueix la quantitat de galetes i suma vegetals (cogombre, pastanaga, tomàquet) per equilibrar.
Llavors i al·lèrgens: l’avís que no s’ha de passar per alt
Quan un producte inclou llavors, el punt crític és l’etiquetatge d’al·lèrgens. A Espanya i a la UE, hi ha substàncies de declaració obligatòria i s’han d’indicar de manera clara a l’etiquetatge. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària resumeix aquesta obligació en relació amb el Reglament (UE) 1169/2011, incloent al·lèrgens com el sèsam i altres: al·lèrgens de declaració obligatòria.
Qui hauria de revisar l’etiqueta abans de provar-les
- Persones amb al·lèrgia al sèsam o a determinats fruits secs.
- Qui segueix dieta sense gluten, si el producte conté blat o pot tenir traces.
- Persones amb dietes restringides per salut (per exemple, control estricte de sodi).
El consell més útil aquí és literal: no refiar-se de l’aspecte. “Amb llavors” pot incloure sèsam o altres llavors concretes, i el risc real depèn del que indiqui l’etiqueta del lot.
Quan poden ser una bona alternativa a l’aperitiu
Dins l’univers de snacks salats, hi ha opcions que sovint desplacen d’altres més ultraprocessades per un motiu: ajuden a construir un aperitiu amb més estructura. Aquestes galetes poden funcionar si es fan servir amb intenció:
- Com a substitut puntual de patates fregides, quan l’objectiu és alguna cosa cruixent.
- Com a base de canapès ràpids, on la porció es controla millor.
- Com a acompanyament de sopes i cremes, en lloc de crostons, si no se n’abusa en quantitat.
Quan convé evitar-les o limitar-ne l’ús
- Si el picoteig és diari i desplaça fruita, iogurt natural o fruits secs al natural.
- Si es consumeixen “a bossa” sense plat, perquè augmenta el risc d’excés.
- Si hi ha control de sal i la resta del dia ja inclou aliments salats.
Checklist ràpid abans de posar-les a la teva rutina
|Què mirar
|Per què importa
|Ajust pràctic
|Porció real que menges
|El paquet gran convida a passar-se
|Serveix en un plat i guarda la resta
|Sal i perfil del dia
|L’excés sol venir de la suma
|Equilibra amb àpats menys salats
|Acompanyament
|Defineix si és snack buit o complet
|Combina amb proteïna, llegum o verdura
|Al·lèrgens
|Llavors i traces poden ser crítiques
|Llegeix l’etiqueta del lot abans de consumir
Aquestes galetes salades de llavors i orenga de Mercadona tenen un avantatge clar: són cruixents, aromàtiques i versàtils, amb un preu que les converteix en compra fàcil. El matís que ho canvia tot és el mateix que en qualsevol snack: la porció i el context. Si es fan servir per construir un aperitiu mesurat, amb un untable equilibrat i vegetals, poden ser un recurs pràctic. Si es converteixen en un picoteig continu, deixen de ser “una alternativa” i passen a ser un excés que arriba sense avisar.