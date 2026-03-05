El polo de Decathlon de 8,99 euros que ja és viral: el color ‘mermelada’ per anar a l’oficina o jugar al golf

Amb l’arribada del bon temps, el canvi d’armari es fa inevitable. Si busques una peça que substitueixi la samarreta bàsica en ocasions més formals sense perdre la comoditat, Decathlon té la solució. Hem trobat un model que promet convertir-se en l’uniforme oficial de la temporada, de dilluns a diumenge.
Es tracta d’un polo en un to color mermelada que destaca per la seva versatilitat. Amb un preu de només 8,99 euros, aquest disseny aconsegueix l’equilibri perfecte entre un estil relaxat i una imatge polida, ideal tant per a una jornada d’oficina com per a una tarda al camp de golf.
Detalls tècnics d’un disseny d’èxit
La peça està confeccionada en cotó, garantint la transpirabilitat necessària per als dies de primavera. El seu disseny és senzill, amb mànigues curtes i les espatlles lleugerament caigudes, fet que li confereix un aspecte modern. El coll és de solapa clàssic, mantenint l’essència d’aquesta peça icònica.
El tall és semiajustat, una característica clau que permet portar-lo sol o sota una jaqueta durant les hores més fresques del dia. Aquesta estructura afavoreix la silueta sense sacrificar la llibertat de moviments, un detall imprescindible per a les qui busquen funcionalitat en el seu dia a dia.
Com combinar el polo de la temporada
Les possibilitats d’aquest “polito” són gairebé infinites. Per a un conjunt d’estil casual, la combinació guanyadora són uns pantalons texans. Si busques una opció més sofisticada, pots optar per una faldilla blanca i unes sandàlies joia, transformant completament el registre de la peça.
Per a les que busquen un total look primaveral, una opció interessant són els pantalons texans de Desigual amb estampat de flors. Aquest model, amb silueta balloon i tall Capri, està disponible a El Corte Inglés per 129 euros i encaixa a la perfecció amb el to càlid del polo de Decathlon.
Aquest bàsic de 8,99 euros ja està disponible a la web oficial de Decathlon. Tenint en compte la seva versatilitat i el seu preu competitiu, és una d’aquelles compres intel·ligents que ajuden a construir un fons d’armari sòlid sense comprometre el pressupost. Una tria encertada per a qui vol anar ben vestida sense esforç.