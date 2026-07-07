Manuel Vidal, podólogo: «Me duelen estas zapatillas solo de verlas, pero a estas otras solo puedo darles un 10»

Todos hemos caído en la misma trampa. Compramos estas zapatillas de moda que vemos en las redes sociales, sacrificando la salud de nuestros pies por un diseño atractivo. El problema es que el precio que pagamos no aparece en la etiqueta.

Cuando el dolor comienza a aparecer, ya es tarde. Pero un experto ha decidido romper su silencio para que dejemos de maltratar nuestra base fundamental. Es momento de revisar tu armario y ser honestos con nosotros mismos.

Lo que tus pies gritan y tú ignoras

El podólogo Manuel Vidal ha puesto el foco sobre un hábito que está causando estragos en las consultas. No se trata solo de incomodidad pasajera, sino de deformidades a largo plazo que podrían haberse evitado con una simple elección consciente.

El mercado nos inunda con modelos que prometen mucho pero ofrecen cero estabilidad. Es frustrante ver cómo priorizamos la estética sobre la funcionalidad. Si tus pies te están enviando señales de auxilio, ignorarlas solo acelerará el desgaste de tus articulaciones.

Si al doblar tu zapatilla por la mitad esta se pliega sin ninguna resistencia, estás caminando sobre un cartón. Tus pies necesitan una estructura, no un envoltorio.

El peligro de la suela plana

Vidal es implacable con las famosas zapatillas de suela totalmente plana. Aunque parecen minimalistas y estilosas, la falta de amortiguación y soporte en el arco es un desastre anunciado para cualquier persona que camine más de diez minutos al día.

El pie humano no está diseñado para el pavimento duro sin protección. Al usar un calzado sin drop (diferencia de altura entre talón y punta), estamos forzando la fascia plantar a un estiramiento excesivo. El resultado es el dolor que tantas veces nos acompaña al final de la jornada.

La alternativa que sí funciona

¿Qué debemos buscar entonces? La clave está en el equilibrio. No necesitamos un calzado ortopédico aburrido, pero sí que necesitamos que el zapato trabaje para nosotros. Busca modelos que ofrezcan una contención firme en el talón.

Un buen calzado debe permitir que el pie realice su movimiento natural sin que el material colapse. Es la diferencia entre llegar a casa con energía o llegar deseando quitarte los zapatos de un golpe. Tus pies son el vehículo más importante que tienes; no les pongas neumáticos pinchados.

La prueba de fuego en casa

Vidal propone un truco definitivo para saber si tus zapatillas favoritas deben acabar en la basura. Toma tu calzado, intenta retorcerlo como si estuvieras escurriendo un trapo. Si el zapato se deforma fácilmente, no te está dando la seguridad que necesitas.

Esta simple prueba te ahorrará cientos de euros en futuras visitas al especialista. A veces, la mejor inversión en salud es la que hacemos en el mismo momento en que nos calzamos por la mañana.

¿Por qué esto nos importa a todos?

¿Sabías que un mal calzado puede provocar dolores en la zona lumbar? Todo nuestro cuerpo es una cadena conectada. Si la base no está alineada, la espalda y las rodillas acaban pagando la factura del diseño defectuoso.

Es curioso cómo nos preocupamos por la última actualización de nuestro móvil, pero no cuestionamos el soporte que nos mantiene de pie durante diez horas. Quizás hoy sea un buen día para revisar qué llevamos puesto.

La próxima vez que entres en una tienda, no mires solo el escaparate. Mira la suela, toca el contrafuerte y pregúntate si realmente quieres cuidar tu pisada. El estilo no debería doler, y ahora ya sabes cómo distinguirlo.

¿Te has fijado si tus zapatillas actuales pasan la prueba de flexión? Quizás tu próxima caminata cambie por completo solo eligiendo bien el calzado.