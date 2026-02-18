OCU advierte: deja de usar este truco con la vitrocerámica en España

Los expertos advierten: el riesgo de incendio es real.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha emitido una advertencia pública sobre un método que circula por las redes sociales.

Este truco, aunque se ha popularizado en TikTok e Instagram, no solo es ineficaz, sino que puede provocar graves accidentes domésticos.

Consiste en colocar papel de cocina entre la sartén y la placa vitrocerámica, una práctica que podría terminar provocando incendios por autoinflamación.

El truco que se hizo viral: ¿por qué tanta gente lo está probando?

Aparentemente inofensivo e incluso ingenioso, el truco consiste en colocar una hoja de papel de cocina entre el recipiente y la superficie de cocción.

La promesa: evitar manchas, restos de grasa o rayaduras en el vidrio. Muchos usuarios aseguran que la técnica les permite mantener la placa como nueva, sin tener que limpiarla después de cada uso.

En las redes sociales, los videos mostrando este método han acumulado miles de visualizaciones.

Algunos incluso lo presentan como “el mejor consejo para mantener la vitro limpia”, lo que ha favorecido su rápida difusión.

Sin embargo, la popularidad no es sinónimo de seguridad, y los expertos han tenido que intervenir ante el peligro potencial de poner este truco en práctica.

¿Qué dice la OCU? Una advertencia clara y urgente

La portavoz de la OCU fue tajante en televisión: “Este papel se autoinflamará”.

La organización insiste en que colocar papel de cocina sobre una placa vitrocerámica o de inducción puede provocar un incendio doméstico, incluso sin presencia de llama directa.

El problema radica en que estos papeles pueden alcanzar temperaturas críticas superiores a los 200 °C solo por el contacto prolongado con la sartén o por la propia conducción térmica de la placa.

No es necesario que haya llama visible para que el papel se queme.

Además, la OCU recuerda que los fabricantes de placas de inducción desaconsejan cualquier material extraño entre el recipiente y la superficie.

Incluso el papel de aluminio, que algunos han intentado usar como alternativa, se puede sobrecalentar debido a las ondas electromagnéticas y dañar la placa o provocar chispas.

¿Qué puede pasar si usas papel bajo la sartén?

Usar papel de cocina de esta manera puede parecer inocuo, pero las consecuencias pueden ser graves:

Riesgo real de incendio por autoinflamación silenciosa.

por autoinflamación silenciosa. Daños irreversibles a la vitrocerámica o placa de inducción .

. Desperfectos en las sartenes por no estar en contacto directo con la fuente de calor.

por no estar en contacto directo con la fuente de calor. Desconfiguración del sensor de temperatura , especialmente en placas inteligentes.

, especialmente en placas inteligentes. Anulación de la garantía del fabricante si se detecta un uso inadecuado.

La portavoz de la OCU fue contundente: “No todo lo que ves en las redes es seguro. Este truco te puede salir muy caro”.

Alternativas seguras para proteger tu vitrocerámica

Si tu objetivo es mantener limpia y protegida la placa, hay formas seguras y efectivas de hacerlo:

Limpia la vitrocerámica cuando esté tibia o fría , nunca en caliente.

, nunca en caliente. Utiliza rascadores específicos para vidrio vitrocerámico , disponibles en ferreterías o supermercados.

, disponibles en ferreterías o supermercados. Aplica productos diseñados para limpiar placas de manera eficaz y sin rayar.

de manera eficaz y sin rayar. Evita utensilios con fondos rugosos que puedan rayar el vidrio.

Seca bien la superficie después de cocinar para evitar que queden restos incrustados.

después de cocinar para evitar que queden restos incrustados. Si tienes una placa de inducción, puedes usar protectores especiales homologados, resistentes a altas temperaturas y seguros.

Más allá de lo viral: la seguridad en la cocina no es negociable

Este caso sirve como recordatorio de que no todo lo que se ve en las redes sociales es recomendable.

Aunque algunos trucos puedan parecer útiles o prácticos, la seguridad debe prevalecer siempre en el hogar, especialmente en la cocina.

En palabras de la OCU: “Quizás el truco funcione una vez, pero el día que no lo haga, el incendio está asegurado”.

Los pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia. Y en este caso, evitar el uso de papel puede prevenir daños materiales e incluso salvar vidas.