Zara adelanta los zapatos, sandalias y bailarinas que se llevarán en la primavera de 2026

La primavera aún no ha llegado oficialmente, pero Zara ya ha dictado sentencia. Si esperabas plataformas vertiginosas, prepárate para un cambio de planes: el 2026 será el año del calzado plano y de la sofisticación sin esfuerzo.

La nueva colección del gigante gallego es un auténtico himno a la feminidad práctica. Desde el retorno triunfal de las bailarinas hasta la reinvención de los mocasines, Zara propone una transición de estación donde la comodidad es la prioridad máxima. (Y sí, nuestros pies ya lo están agradeciendo).

No se trata solo de zapatos; se trata de piezas de diseño que elevan cualquier look básico. Hemos analizado las propuestas y estos son los modelos que, prevemos, tendrán lista de espera en un abrir y cerrar de ojos.

El reinado absoluto de las bailarinas y las «Mary Jane»

Si pensabas que las bailarinas eran cosa del pasado, Zara demuestra que te equivocas. Esta temporada, las bailarinas tipo «joya», con aplicaciones de pedrería, malla metálica y cintas de satén, son las protagonistas absolutas.

El estilo «Mary Jane» o zapato de muñeca continúa su expansión, pero ahora con texturas inesperadas como el terciopelo ligero y los colores pastel. Es la elección perfecta para quien quiere un toque romántico sin renunciar a la estabilidad de un zapato plano.

La gran novedad son las bailarinas de efecto red o transparentes. Una tendencia que vimos en las pasarelas de lujo y que Zara democratiza ahora para que todas podamos lucir la «pedicura» de forma ultra-moderna.

Para las más clásicas, los mocasines deconstruidos y los zapatos tipo «mule» (abiertos por detrás) en tonos neutros siguen siendo el uniforme oficial para la oficina. Elegancia pura que se calza en un segundo.

Tacones sensatos y el retorno de los zuecos

Para aquellas que no pueden vivir sin ganar unos centímetros de altura, Zara trae buenas noticias: el «kitten heel» (tacón gatito) es el rey. Tacones finos y bajos que permiten aguantar todo el día sin sufrimiento.

La gran sorpresa de la temporada es el retorno de los zuecos de madera. Con una estética de los setenta renovada, estos zapatos prometen ser la pareja ideal para los vestidos bohemios y los pantalones de campana que inundarán las tiendas.

Las sandalias de tiras finas, conocidas como «naked sandals», también tienen su lugar garantizado. Esta primavera llegan con colores vibrantes como el verde lima y el azul eléctrico, listas para dar vida a cualquier outfit monocromático.

La apuesta de Zara es clara: minimalismo con carácter. Menos es más, siempre que los materiales tengan calidad y las siluetas sean arquitectónicas y limpias.

Por qué debes invertir ahora en las novedades

Ya sabemos cómo funciona Zara: lo que hoy es novedad, mañana es un «sold out» viral en TikTok. Las primeras unidades de estas colecciones suelen tener una calidad de acabados superior, así que ser de las primeras en comprar tiene recompensa.

Invertir en un buen par de bailarinas o en unos mocasines de piel ahora es garantizar que tendrás el básico perfecto para toda la temporada. Son piezas versátiles que funcionan tanto con un vestido de sastrería como con unos pantalones cortos de lino en verano.

Además, la paleta de colores de esta colección —centrada en tonos tierra, mantequilla y metalizados suaves— facilita muchísimo la combinación con el armario que ya tienes en casa.

¿Estás lista para bajar de las alturas y abrazar la tendencia más cómoda de la década? Tu espalda te lo agradecerá y tu estilo parecerá salido directamente de una semana de la moda europea.

Al fin y al cabo, la moda de la primavera 2026 en Zara se resume en una palabra: libertad. Libertad para caminar, para saltar y para brillar sin que los zapatos sean un obstáculo. ¿Cuál de estos modelos irá a tu cesta?