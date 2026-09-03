Las amas o las odias: las zapatillas Adidas ‘butter’ que traen de vuelta los 00s

La moda es un ciclo imparable, una espiral que nos devuelve sin avisar a los estilos que un día dominaron nuestras calles.

Ahora, la tendencia que sacude los estantes y ya divide opiniones viene directamente de los años 2000. Pero hay un nuevo objeto de deseo que lo cambia todo.

Estamos hablando de un calzado con una estética robusta e inconfundible. Un diseño que nos transporta de lleno a aquella década que tanto nos marcó. (Sí, nosotros también sentimos la nostalgia).

Este modelo acaba de llegar a las novedades de Adidas y ya se ha convertido en el nuevo viral. Su aire Y2K es tan evidente que no podrás ignorarlo.

Prepárate, porque esta es la pieza clave que buscabas para tu armario. Se trata de las nuevas Adidas Xlg runner deluxe 2.0.

Estas zapatillas están disponibles por 150 euros. Un precio que muchas ya están dispuestas a pagar por su dosis de tendencia y exclusividad.

Su estética masiva nos lleva directamente a los años en que el retinol aún nos sonaba a ciencia ficción. ¿Recuerdas aquellos pantalones de campana que arrastraban por el suelo y hacían sufrir a nuestras madres?

Estas zapatillas capturan aquella esencia. Una silueta contundente y con un punto «de papá» que nos fascinó entonces y lo vuelve a hacer ahora.

Pero no te dejes engañar por su apariencia de aires nostálgicos. Su tono mantequilla y el blanco roto aportan un toque minimalista y elegante inesperado.

Esta combinación de colores las hace mucho más fáciles de combinar de lo que podrías pensar a primera vista. Un secreto de versatilidad que ya las hace imprescindibles.

Son el truco definitivo para dar un giro radical a cualquier look, desde los más casuales hasta los más sofisticados. (Sí, nosotros ya estamos pensando en todos los outfits posibles).

Así las puedes combinar para dominar la calle hoy mismo

Si en los 00s las llevábamos con aquellos pantalones flare que no dejaban ver el calzado, hoy la historia es otra. La tendencia dicta que serán las aliadas perfectas de piezas extra holgadas.

Piensa en pantalones cargo, faldas parachute o cualquier prenda de corte ancho. Conseguirás un look relajado pero con un punto vanguardista que llamará todas las miradas.

Mi apuesta fuerte: atrévete con la «tendencia del calzado equivocado». Combina estas zapatillas con un vestido midi vaporoso o una falda larga de encaje para un contraste sorprendente e impactante. Es el truco maestro para destacar.

Pero si quieres una inspiración inmediata y sin riesgos, la influencer Hollie Mercedes nos da una auténtica solución.

Un jersey casi del mismo color mantequilla de las zapatillas, un pantalón cargo amplio en blanco puro y una bolsa shopper negra. Un conjunto sencillo pero efectivo que funciona al 100%.

El toque femenino lo pone un collar estilo pendant con cordón negro. Así, equilibra toda la paleta de colores del look. El resultado es un éxito asegurado: cómodo, cool y pura actualidad.

No dejes escapar tu dosis de estilo Y2K

Estas Adidas con su estética dosmilera ya están volando de los estantes. Son la inversión inteligente para actualizar tu fondo de armario con una pieza que llama la atención. (Y a tu feed de Instagram, que también es importante).

La urgencia es real: la moda va rápido y las tendencias virales no esperan. No te quedes sin tu oportunidad de hacer un viaje al pasado con los pies en el presente.

Es el momento de hacerte con uno de los secretos mejor guardados de la temporada. Ahora ya tienes toda la información clave para decidir. Ya sabes el secreto para dominar el regreso de los 00s con un toque de vanguardia.

¿Estás preparada para tu propia revolución estilística y dejar de deslizar sin rumbo por la pantalla?