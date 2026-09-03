Les estimes o les odies: les vambes Adidas ‘butter’ que fan tornar els 00s

La moda és un cicle imparable, una espiral que ens retorna sense avisar als estils que un dia van dominar els nostres carrers.
Ara, la tendència que sacseja els prestatges i ja divideix opinions ve directament dels anys 2000. Però hi ha un nou objecte de desig que ho canvia tot.
Estem parlant d’un calçat amb una estètica robusta i inconfusible. Un disseny que ens transporta de ple a aquella dècada que tant ens va marcar. (Sí, nosaltres també sentim la nostàlgia).
Aquest model acaba de caure a les novetats d’Adidas i ja s’ha convertit en el nou viral. El seu aire Y2K és tan evident que no podràs ignorar-lo.
Prepareu-vos, perquè aquesta és la peça clau que buscàveu per al vostre armari. Es tracta de les noves Adidas Xlg runner deluxe 2.0.
Aquestes vambes estan disponibles per 150 euros. Un preu que moltes ja estan disposades a pagar per la seva dosi de tendència i exclusivitat.
La seva estètica massiva ens porta directament als anys en què el retinol encara ens sonava a ciència-ficció. Recordes aquells pantalons campana que arrossegaven per terra i feien patir les nostres mares?
Aquestes vambes capturen aquella essència. Una silueta contundent i amb un punt “de pare” que ens va fascinar aleshores i ho torna a fer ara.
Però no et deixis enganyar per la seva aparença d’aires nostàlgics. El seu to mantega i el blanc trencat aporten un toc minimalista i elegant inesperat.
Aquesta combinació de colors les fa molt més fàcils de combinar del que podries pensar a primera vista. Un secret de versatilitat que ja les fa imprescindibles.
Són el truc definitiu per donar un gir radical a qualsevol look, des dels més casuals fins als més sofisticats. (Sí, nosaltres ja estem pensant en tots els outfits possibles).
Així les pots combinar per dominar el carrer avui mateix
Si en els 00s les portàvem amb aquells pantalons flare que no deixaven veure el calçat, avui la història és una altra. La tendència dicta que seran les aliades perfectes de peces extra holgadas.
Pensa en pantalons cargo, faldilles parachute o qualsevol peça de tall ample. Aconseguiràs un look relaxat però amb un punt avantguardista que cridarà totes les mirades.
La meva aposta forta: atreveix-te amb la “tendència del calçat equivocat”. Combina aquestes vambes amb un vestit midi vaporós o una faldilla llarga d’encaix per un contrast sorprenent i impactant. És el truc mestre per destacar.
Però si vols una inspiració immediata i sense riscos, la influencer Hollie Mercedes ens dóna una autèntica solució.
Un jersei gairebé del mateix color mantega de les vambes, un pantaló cargo ample en blanc pur i una bossa shopper negra. Un conjunt senzill però efectiu que funciona al 100%.
El toc femení el posa un collaret estil pendant amb cordó negre. Així, equilibra tota la paleta de colors del look. El resultat és un èxit assegurat: còmode, cool i pura actualitat.
No deixis escapar la teva dosi d’estil Y2K
Aquestes Adidas amb la seva estètica dosmilera ja estan volant dels prestatges. Són la inversió intel·ligent per actualitzar el teu fons d’armari amb una peça que crida a la vista. (I al teu feed d’Instagram, que també és important).
La urgència és real: la moda va ràpid i les tendències virals no esperen. No et quedis sense la teva oportunitat de fer un viatge al passat amb els peus al present.
És el moment de fer-te amb un dels secrets més ben guardats de la temporada. Ara ja tens tota la informació clau per decidir. Ja saps el secret per dominar la tornada dels 00s amb un toc d’avantguarda.
Estàs preparada per a la teva pròpia revolució estilística i deixar de lliscar sense rumb per la pantalla?