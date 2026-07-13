Tornen las sandalias de abuela más elegantes y sobrias del verano: están rebajadas en El Corte Inglés y garantizan comodidad

Son las sandalias de abuela más elegantes y sobrias del verano: están rebajadas en El Corte Inglés y garantizan comodidad

Admítelo, las has visto en el armario de tu abuela durante décadas y probablemente pensaste que nunca volverían a ver la luz del día. Pues bien, la moda, como siempre, nos ha vuelto a dar una lección de humildad y de estilo.

Este verano 2026, el calzado que todas las expertas en estilo están persiguiendo no es un tacón de vértigo ni una deportiva técnica. Es la sandalia de abuela, ese diseño cómodo, tradicional y, sorprendentemente, ahora convertido en el objeto de deseo más buscado en las rebajas de El Corte Inglés.

El retorno de la comodidad absoluta

La estética retro ha vuelto para quedarse. Estamos ante un fenómeno donde la funcionalidad se impone sobre la extravagancia. Este tipo de sandalia, caracterizada por sus tiras anchas, sujeción segura y una planta anatómica que parece abrazar el pie, ha saltado de los hogares más tradicionales a las pasarelas urbanas.

¿Por qué ahora? La respuesta es sencilla: nuestro ritmo de vida clama a gritos un descanso. Hemos pasado demasiado tiempo sacrificando la salud de nuestros pies por tendencias efímeras, y este diseño ofrece el equilibrio perfecto entre nostalgia y practicidad.

Tip secreto: El truco para que no parezcan realmente «de abuela» es combinarlas con vestidos midi fluidos o pantalones de lino en tonos tierra. El contraste es lo que realmente marca la diferencia en tu look diario.

Oportunidad de oro: las mejores ofertas

Lo que ha hecho saltar las alarmas en las redes sociales es que muchas de las firmas líderes han incluido sus modelos estrella en las rebajas de temporada de El Corte Inglés. Estamos hablando de firmas que suelen tener precios elevados, ahora asequibles para cualquier bolsillo.

Desde acabados en piel trenzada hasta diseños con detalles metálicos sutiles que aportan un toque de luz al outfit, la variedad es enorme. Lo más increíble es que continúan manteniendo esa estructura robusta que las hizo famosas hace años, pero con materiales mucho más ligeros y adaptados a las altas temperaturas de este verano.

¿Por qué deberías comprarlas hoy?

No te engañes, el stock es limitado. Cuando una tendencia de este tipo se viraliza en Instagram y TikTok, las tallas más comunes desaparecen en cuestión de horas. Si estás buscando el calzado definitivo para caminar por la ciudad sin sufrir, esta es tu oportunidad.

Además, se trata de una inversión a largo plazo. Al contrario que otras modas pasajeras, la calidad de las piezas que estamos viendo en esta selección garantiza que no solo te servirán para este verano, sino que continuarán siendo un básico de armario durante las próximas temporadas.

Nota de estilo: Si dudas entre dos colores, apuesta siempre por los tonos neutros (beiges o marrones). Son los que mejor combinan con absolutamente todo lo que ya tienes en tu armario.

¿Te atreverás a recuperar el estilo de tu abuela o continuarás sufriendo con esos zapatos que te hacen daño cada vez que sales de casa?